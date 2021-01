Cinco acueductos veredales serán potenciados en Barichara

Una inversión de $5,5 millones y el compromiso de trabajo conjunto entre comunidad y autoridades locales permitirá el fortalecimiento de cinco acueductos rurales de Barichara.

El compromiso de la alcaldía es llevarlos hasta los acueductos y en la última reunión sostenida se acordó apoyar la instalación si así lo requiere cada acueducto.

Aunque oficialmente la entrega se haría en los últimos días de diciembre, esta semana empezaron a llegar los insumos hasta los acueductos rurales.

El primero fue el acueducto de Acuaspar a donde llegaron 1.800 metros lineales de tubería, 140 metros de tubería galvanizada y una electrobomba.

Robert Julián Murillo Bautista, secretario de Infraestructura de Barichara, explicó que para determinar la necesidad de cada uno de los acueductos rurales se hizo un proceso de diagnóstico en compañía de las comunidades. “En el proceso se identificó que las necesidades de cada acueducto era diferente”, aseguró el funcionario.

“Tenemos familias que no recibían agua porque el acueducto no alcanzaba a llegar hasta sus casas, unos que tenían problemas con el servicio porque las redes eran con manguera o ya estaban obsoletas y otros que no tenían la capacidad para llevar agua hasta más viviendas”, aseguró el vocero de Infraestructura.

Los demás sistemas beneficiados son los de las veredas Mateguadua, El Moján, Aguas Cristalinas, y San José.

Se calcula que con las nuevas conexiones y el mejoramiento del servicio se logrará impactar la calidad de vida de 500 familias rurales y hacer más eficiente el uso del recurso hídrico.