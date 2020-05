Comercio de San Gil tiene luz verde para ir abriendo sus puertas

La para del comercio en el centro de San Gil parece haber llegado a su fin. Hermes Ortiz Rodríguez, alcalde de esta población, anunció ayer que las peluquerías, almacenes de ropas y demás actores de la economía local podrán empezar a ofrecer de nuevo sus productos, siempre y cuando cumplan con los requisitos de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19.

Aún a la espera de que el Ministerio del Interior lo certifique como un municipio sin contagiados con el virus, se espera que esta semana los empresarios empiecen a retomar sus actividades.

Ortiz indicó que todos deben cumplir con los protocolos y la principal preocupación sigue siendo la salud, por eso los diferentes almacenes tienen que tomar todas las medidas para evitar las aglomeraciones. Eso obliga que se mantenga la restricción a los centros comerciales.

En el caso de las peluquerías y barberías, Ortiz señaló que es mejor permitirles abrir, porque así es más fácil hacer control a esta actividad, que se tiene conocimiento se estaba ofreciendo en casas sin los debidos protocolos. La recomendación por ejemplo, es que si tienen cuatro sillas, solo usen dos, indicó el mandatario.

Cambios en el pico y cédula

Conforme a esta nueva disposición de reactivación económica, se puso en funcionamiento un nuevo pico y cédula que le permite a las personas salir dos veces por semana y no una como estaba antes dispuesto. Ahora, cada día, las personas, según su documento de identidad, podrán salir de sus casas de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Las personas con cédulas terminadas en 1 y 2 saldrán los lunes en la mañana y los miércoles en la tarde. Los de documentos culminados en 3 y 4, tendrán los lunes en las tardes y los jueves en la mañana.

Los martes en la mañana serán para las personas con número 5 y 6, al igual que los jueves en la tarde. Los documentos finalizados en 7 y 8 tendrán permitidos martes en la tarde y viernes en la mañana.

Por último las cédulas finalizadas en 9 y 0, los miércoles en la mañana y los viernes en las tardes.