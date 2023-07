Comunidad exige medidas definitivas contra invasión de moscas en Pinchote

Pocas cosas han cambiado en las veredas Las Hortensias, Las Vueltas y Santa Cruz de Pinchote, en donde las moscas siguen acompañando los días y las noches de sus habitantes. Tras la última reunión sostenida con autoridades locales, ambientales y sanitarias, la proliferación de insectos se mantiene.

A pesar de los compromisos realizados a comienzos de mayo con empresas privadas, las familias siguen quejándose de la compañía constante de los pequeños animales que los rodean todo el día y les impiden, especialmente, comer tranquilos.

Juan José Muñoz, habitante de Las Hortensias, explicó que el mayor problema lo tienen los niños y los adultos mayores, quienes no tienen la agilidad para correr a los insectos y al momento de ingerir algún alimento pueden terminar con uno o varios de ellos en la boca.

Las moscas son constantes, dice Liliana Porras, de la misma vereda, quien manifiesta su preocupación porque a pesar de los compromisos realizados la problemática se mantiene y ya llevan muchos meses esperando una sanción o decisión radical de parte de las autoridades que erradique la invasión.

En el único lugar donde hubo un cambio fue en la escuela rural del sector, en donde se instalaron por parte de la administración local angeos que impiden la entrada de las moscas, permitiendo que los niños ya no reciban clases entre los zumbidos y puedan consumir sus meriendas con tranquilidad.

Los principales señalados son los propietarios de una empresa avícola que hay en el sector en un predio de un habitante de la región, con quienes comunidad y autoridades ya se han reunido en varias ocasiones.

Raúl Gutiérrez, otro habitante de la zona rural, expresó que la intención de la comunidad no es afectar la actividad de estas empresas, pero sí que cumplan con todas las normas para el manejo de la pollinaza.

“Es insoportable el problema de las moscas, es un martirio para las comunidades y la escuela. Tenemos que encerrarnos para comer, gastar en telas para tapar todo y poder estar tranquilos”, aseguró el afectado.

Control a compromisos

Hoy se tiene programada una nueva reunión de seguimiento para evaluar los avances en los compromisos realizados y los informes de las entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y la Corporación Autónoma de Santander, CAS.

Muñoz y Porras coincidieron en que la llegada de insectos aumenta cada vez que sacan aves del galpón, fenómeno que sucedería cada mes y medio aproximadamente y que los tiene al borde de un colapso.

Porras fue clara en asegurar que esperan en el encuentro una sanción o solución definitiva, de lo contrario ya la comunidad está hablando de pasar a vías de hecho porque están cansados y aburridos de los visitantes indeseados.

Hernando Bohórquez, alcalde de Pinchote, reconoció que la reunión hace parte de los compromisos establecidos y ya se han iniciado el cumplimiento en parte de los trabajos de mitigación.

El mandatario recordó que la idea no es perseguir a nadie e insistió en que la alcaldía no es la entidad competente para determinar si la empresa propietaria de los galpones está cumpliendo o no con la normatividad y esa tarea le corresponde al ICA o a la CAS cuando se trata de evaluar el impacto ambiental.