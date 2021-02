Consumo de agua por persona en San Gil supera el promedio nacional

Llenar la piscina para que los niños se bañen el fin de semana, sacar la manguera y abrir la llave del agua a tope para lavar el carro o regar las plantas y durar hasta 10 minutos reconfortándose debajo del chorro de agua de la regadera, aunque placenteras y necesarias, son acciones que por estos días deben quedar por fuera de los hábitos de los sangileños.

En casi dos meses de verano las fuentes hídricas de la región ya empezaron a sentir la ausencia de lluvias y las altas temperaturas. Las quebradas Curití y Cuchicute, desde donde se surte el acueducto sangileño presentan una reducción del 30% en los caudales.

Por el momento no hay riesgo de racionamiento. Sin embargo, se hace necesario que todos “usen de forma racional el recurso hídrico pensando en el futuro porque los veranos son cada vez más fuertes y no sabemos que pueda pasar en los próximos meses y años”, dijo Luis Francisco Ruiz Cediel, gerente de Acuasan, la empresa triple A de San Gil.

La preocupación del directivo, que podría ser también una queja, está bien fundamentada. La baja cultura de los habitantes de San Gil en cuando a la destinación del recurso hídrico se evidencia en las cifras de consumo.

A nivel nacional, el promedio de gasto de agua por persona es de 4 metros cúbicos mensuales, según la Comisión de Regulación Agua Potable y Saneamiento; y según el cálculo de Empresas Públicas de Medellín, la cifra es de 3,8 metros cúbicos.

En San Gil, de acuerdo con las estadísticas de consumo de Acuasan, el promedio se ubica por encima de 6 metros cúbicos por persona al mes. Entonces, mientras una familia de cuatro personas gasta en Colombia 20 metros cúbicos de agua, en la capital guanentina está por encima de los 24 metros cúbicos al mes.

Para evitar que esto siga sucediendo, Acuasan adelanta la primera campaña del año enfocada en sensibilizar a las personas sobre no malgastar el agua, especialmente en época de verano. “Vamos más allá, necesitamos que no se arrojen basuras a las quebradas y ríos, que las personas no dejen residuos en las calles que pueden ser llevados por el agua y el viento hacia las fuentes hídricas. Tenemos que pensar el en futuro”, dijo el directivo.

Un problema adicional que enfrenta Acuasan es la perdida de agua por fugas, robos y averías. Se calcula que el 45% del líquido que sale desde la empresa hacia las casas y negocios se pierde. “En esto estamos trabajando muy fuertemente desde el año pasado”, dijo Ruiz.