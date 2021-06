Curití, el pueblo que enamora de Santander

Curití es oficialmente una de los ‘Pueblos que enamoran’ en Colombia, junto a otras 24 poblaciones del país seleccionadas por el Fondo Nacional del Turismo, Fontur y el Ministerio Nacional de Turismo en el marco de la nueva estrategia que busca posicionar nuevos destinos turísticos del país.

A la espera de la firma del convenio oficial con Fontur, el municipio tiene ahora la responsabilidad de recuperar y potenciar cada uno de los atractivos por los que fue seleccionado. Para esta convocatoria hecha en 2020, la alcaldía de Curití hizo un listado de los 14 lugares para los visitantes con los que cuenta el municipio.

Entre ellos se destacan el balneario natural Pescaderito, la casa de la cultura, el parque principal , el voladero, las cuevas de la Vaca y el Yeso, el santuario, la escultura del parque principal y el sendero del fique, entre otros. Las prioridades estarían por ejemplo en la recuperación del ‘Sendero del fique’ y la señalización de Pescaderito.

Natalia Guzmán, profesional de apoyo en turismo de la Secretaría de Desarrollo Social, contó que se están haciendo actividades para recuperar todo el recorrido del fique y una de ellas fue la jornada del Global Big Day, que se desarrolló en este espacio natural.

Arnulfo Ferreira Gualdrón, secretario de Desarrollo Social, explicó que a pesar de tener un gran potencial turístico, durante años en Curití las autoridades no le prestaron atención a dicho renglón de la economía y hay mucho trabajo por desarrollar.

El funcionario explicó que gracias al proyecto ‘De los Alpes a los Andes’ se está trabajando en un proceso de señalización, esencial en el mejoramiento de la oferta para los visitantes.

Emoción contenida

En el sector empresarial turístico del municipio, aunque bien recibido, el reconocimiento no llena del todo, debido al contexto en el que se presenta. Leoncio Mendoza, reconocido empresario del sector turístico, dijo que en medio del paro y la pandemia, es posible que no se pueda recibir el impacto positivo directo del nombramiento porque la gente que quiera viajar tal vez no pueda hacerlo y en dos meses tal vez el tema ya esté olvidado.

Sin embargo, reconoció que este es un paso importante en el proceso de posicionamiento del pueblo como un destino turístico reconocido. Justamente, una de las metas de la administración actual es que Curití esté entre los destinos más visitados de Santander.

En este camino, Mendoza aclaró que a Curití, como destino, le hace falta trabajar el establecimiento de una identidad como la tienen Barichara y Girón, así como el aprender a valorar los servicios que ofrece, compitiendo por calidad y no por precios.

Beneficios de ser encantador

Como uno de los 25 municipios del país seleccionado entre la estrategia ‘Pueblos que enamoran’, Curití entrará en un proceso de fortalecimiento del sector turístico y desarrollo de infraestructura apoyado por Fontur.

Además, desde el ente nacional también se apoyará la creación de una imagen favorable, en donde la característica será la calidad de los lugares.

Según los lineamientos del programa, las autoridades locales deberán aplicar estrategias de los programas ESCNNA y Colombia Limpia e implementar acciones en materia de sostenibilidad y reportarlas a través de un informe.