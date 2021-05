Dos marchas recorrieron las calles sangileñas

Una pancarta de más de 10 metros de largo con dos de ancho aproximadamente saludaba a primeras horas de ayer a los sangileños desde el Cerro de la Gruta, uno de los más emblemáticos para los creyentes católicos del municipio.

Con un mensaje dirigido al Gobierno Nacional por las muertes ocurridas durante el actual paro nacional, el enigmático cartel puesto sobre una escultura de ‘Yo amo San Gil’, que sirvió para marcar otro día de protestas, fue retirado sobre las 8:30 de la mañana, tal vez por las quejas de algunos miembros de la comunidad, dolidos por lo que ellos consideraban era el irrespeto a la imagen de la Virgen de Fátima, que vigiló a quienes a medianoche se atrevieron a instalar el mensaje.

Al tiempo que la pancarta era desmontada, en el parque frente al antiguo cementerio los sindicatos locales se agrupaban para iniciar una marcha y, al otro lado del municipio, los jóvenes hacían lo mismo en la estación de servicio La Isla. Los dos grupos tenían previsto el parque principal como punto de llegada y se cumplió.

Los manifestantes caminaron de forma pacífica, parando frente a lugares emblemáticos y ningún acompañamiento militar ni policíaco.

Eso sí, la falta de coordinación y los diferentes ritmos en su andar, evitaron que se encontraran en la carrera novena con calle 15 - dos cuadras antes del parque principal - donde tenían presupuestado encontrarse y al final nunca lo hicieron.

“Así nos gustan las marchas, en paz”, dijo en el megáfono Ingrid Ballesteros, una de las líderes sindicales en la región al llegar al centro del municipio.

Los que miran

En medio de las protestas y de sus cánticos al Gobierno Nacional exigiéndole escuchar al pueblo y deje de atacarlo, estaban a los que los protestantes llaman los mirones, muchos de ellos en sus negocios.

Jesús Castellanos, propietario desde hace 30 años de una miscelánea junto a la vía nacional - frente al centro penitenciario de San Gil-, contó que estas manifestaciones semanales no le están afectando en nada, porque se dan de forma tranquila.

“El comercio está tan lento que con marchas o sin marchas no se ve la diferencia”, aseveró el hombre, mientras vendía un par de botellas de agua a los manifestantes. “Se venden seis o siete botellas que normalmente no se venden”, afirmó con cierta ironía el curiteño, que confesó como estos jóvenes le recuerdan su juventud y está de acuerdo con las peticiones que se le hacen al gobierno del presidente Iván Duque.

Sentada en una de las jardineras del parque del barrio Santander, Ofelina Rincón veía como pasaba el grupo. Junto a ella un carro de comidas rápidas donde vende empanadas, papas rellenas y papas fritas.

Los protestantes a veces le compran, la mayoría no. No sale a marchar porque no puede abandonar su puesto, pero dice que espera que todo lo que esta pasando sirva para que algo cambie en el país.