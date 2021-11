En Acacias le quieren arreglar la vivienda a los vecinos

Casi como un regalo de Navidad o por lo menos de Reyes Magos, los habitantes de Acacias, desde la junta de acción comunal, adelantan una campaña que busca darle el hogar digno a una familia residente en ese sector sangileño.

En medio de las casas estrato tres, de un enorme edificio de apartamentos y de otro que se está construyendo, hay una humilde vivienda con techo de lata, ventanas hacia el exterior tapadas con ladrillo, otras que dan hacia la parte de atrás apenas con una cortina, y dividida entre muros de madera.

Allí vive la familia Gallo Acuña. El padre, Rubén Gallo, un hombre de 69 años que no puede trabajar desde casi dos aproximadamente por un accidente en su labor como constructor y ahora se dedica al cuidado del hogar y de su hijo de unos 30 años de edad, a quien no pueden descuidar por una enfermedad mental que padece y por la que prácticamente no sale de su pequeño cuarto.

La enfermedad del hombre llegó hace más de 15 años, cuando uno de sus hermanos salió de su casa una tarde en una celebración de Semana Santa y nunca volvió. Desapareció, nadie volvió a saber nada él.

Para Gallo, su esposa e hijos esto es algo que nunca podrán olvidar. El anuncio de la campaña para la recolecta les genera ilusión, porque durante casi 30 años llevan trabajando en la construcción del techo que hoy les cobija.

La campaña

Ricardo Martínez, miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio, indicó que esta iniciativa nació hace tres meses viendo las necesidades de la familia Gallo y sobre todo después de visitar la vivienda.

Hasta ahora se ha logrado que con el apoyo de la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura se tuvieran los planos de los que sería la nueva vivienda. “Queremos hacerle una vivienda digna, que cumpla con las condiciones mínimas”, dijo Martínez.

Los esfuerzos ahora están en la consecución de recursos y materiales para cubrir los costos y las necesidades del proyecto. Ya se pasaron cartas a algunos empresarios y hasta ahora es muy poco lo que se ha conseguido, por eso se le pide a toda la comunidad apoyar la causa, expresó Martínez.

Actualmente se está haciendo la rifa de un novillo y en depósito de materiales En el Nogal también se habilitó un espacio para recibir materiales, dijo el vocero de la junta. Las personas interesadas en donar pueden comunicarse a los teléfonos 3163390968 y 3158524276.