San Gil o Socorro disputarán sede de unidad siquiátrica

Una unidad de atención para la salud mental fue anunciada para San Gil. El establecimiento empezaría a funcionar el próximo año, dijo Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, durante su última visita hecha esta semana a la capital de la provincia Guanentá.

¿Cómo va a funcionar? ¿En dónde? Son algunas de las preguntas que se hacen los sangileños. Hermes Ortiz Rodríguez, alcalde del municipio, calificó como muy buena la noticia dada la ausencia de institución que preste estos servicios en toda la provincia, por lo que cada caso debe ser remitido a Bucaramanga al Hospital Psiquiátrico San Camilo.

La idea de la gobernación, según pudo conocer este medio, sería replicar el funcionamiento de una unidad de atención como la que el hospital bumangués inauguró en mayo de este año en Barrancabermeja.

El plan del hospital mental es llegar a 70 municipios. Este año se tiene proyectado abrir en un par de meses otra sede en Málaga y en 2022 se trabajaría en la apertura de dos unidades en el sur de Santander.

¿San Gil o Socorro?

Pedro Gutiérrez explicó que inicialmente se tiene proyectado la apertura de una unidad en la provincia de Vélez y otra en San Gil o Socorro.

Teniendo como aliado principal a la secretaría de Salud de Santander, los centros de atención se hacen en convenio con los hospitales de la red pública. En este caso se harían con la E.S.E Hospital de Vélez, y se definiría la otra opción entre el Hospital Manuela Beltrán del Socorro o el Hospital Regional de San Gil.

Las visitas para evaluar las condiciones de infraestructura y establecer los parámetros de un posible convenio empezarían en octubre o noviembre próximo.

“En los hospitales de Málaga y Barranca nos dieron un espacio. Si dado el caso el hospital no cuenta con un espacio o no se puede por diferentes razones, nosotros miramos otra posibilidad donde pueda funcionar una unidad mental, aprovechando que no se requiere especificaciones especiales como quirófanos o cuidados intensivos”, aseguró Gutiérrez.

Otra opción

Además de esta alternativa, el Hospital Regional de San Gil viene trabajando en la posibilidad de tener una unidad mental propia. Aunque la iniciativa está en fase naciente, según lo charlado entre las directivas de la institución y la administración municipal, la idea sería aprovechar la antigua casona.

Hermes Ortiz Rodríguez, alcalde del municipio, quien se mostró muy satisfecho de la posibilidad de tener una unidad del Hospital Psiquiátrico San Camilo en el municipio, expresó que la idea es que una vez sea entregada la nueva infraestructura de la institución de salud sangileña y se trasladen de nuevo todos los servicios al lugar, se puedan aprovechar las reparaciones que el hospital viene haciendo en la antigua casona, en donde hoy funciona toda la parte asistencial.

Así mismo, este medio pudo conocer que en esa misma zona de la antigua casona hay un espacio que en la actualidad podría servir para usarlo como espacio para pacientes con enfermedades mentales.