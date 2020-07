En un mes San Gil volvería a tener oficiales de tránsito

En meses en donde el COVID-19 y el aislamiento son los temas que demandan el diario vivir de la sociedad, en San Gil hay uno que ni la pandemia pudo opacar: el desorden vial.

Con pocos carros y motos por las vías del casco urbano, la falta de autoridad de tránsito y la ausencia casi que por completa de educación vial por parte de los conductores se hace visible cada día.

Las campañas para evitar que los carros se parqueen en sitios no autorizados, que los motodomiciliarios y otros motociclistas no lleven parrilleros, que se respeten los límites de velocidad y que, en líneas generales, se cumpla con las normas de tránsito, sencillamente parecen no tener efecto.

Entendiendo que esta es una problemática existente, la Secretaría de Tránsito de San Gil y la Alcaldía trabajan en el establecimiento de un convenio para proveer al municipio de alféreces de tránsito. Actualmente se está haciendo el estudio jurídico para determinar con qué entidades y bajo qué modelo se puede firmar chico convenio.

Otoniel Rondón Márquez, secretario de Tránsito de San Gil, indicó que lo ideal es tener este proceso culminado en un mes.

Actualmente, las campañas y la regulación de tránsito en San Gil están a cargo de 15 reguladores de tránsito que no tienen la autoridad para imponer comparendos y en muchos casos son irrespetados por los conductores de motocicletas o automóviles. El trabajo lo hacen acompañados en ocasiones de la Policía Nacional o la Policía de Tránsito.

Hay que recordar que San Gil no cuenta con Policía de Tránsito desde hace ya un par de años, debido a que la administración anterior no pudo entablar una relación contractual con la institución policiva.

El responsable de tránsito explicó que la idea era tener este proceso de convenio en mayo, pero las urgencias de la pandemia cambiaron todo el panorama.

Sin embargo, esta sería una solución a corto plazo, porque el objetivo de las autoridades actuales sería tener un grupo de alféreces en la nómina de la Secretaría de Tránsito y así no depender de convenios.

“Necesitamos este servicio constante, todos los días durante 24 horas y en los convenios siempre se pierde tiempo en temas contractuales”, dijo Rondón.

Del convenio aún no se conoce el monto, la entidad ni el número de oficiales a contratar. Lo que sí está claro es que el proyecto a largo plazo incluye una reestructuración de la Secretaría de Tránsito y la contratación permanente de cinco alféreces que se encarguen de apretar el cinturón a los conductores imprudentes y desobedientes de la capital turística de Santander.