Acostumbrado a no celebrar la fecha de su nacimiento, Hernando Jiménez llegó acompañado de su infaltable bastón que le sirve como soporte de su maltratada pierna izquierda golpeada por la osteoroporosis y la artritis.

Estaba cumpliendo 65 años de vida, pero no dijo nada. Fue el primero en llegar a la cita que autoridades sangileñas habían hecho ayer a los habitantes de calle del municipio para vacunarlos contra el COVID-19.

A las 9:00 de la mañana estaba sentado en una de las dos sillas en donde una practicante del Sena, con el acompañamiento de la instructora, le estaba cortando el cabello. Luego, con máquina eléctrica, le quitaron la desordenada barba y un pequeño bigote. La cara le cambió.

En medio de este ejercicio recibió dos pedazos de mantecada y un jugo en caja, su desayuno, que asumió como el pastel de cumpleaños. Estaba solo, se levantó y sin ningún tipo de reparo se fue a que le aplicarán la vacuna contra el COVID-19. No preguntó ni la marca, solo pidió que lo ayudaran para recibir un auxilio del Gobierno Nacional y conseguir donde vivir.

Entendía que inmunizarse contra el virus era necesario, aunque no suficiente. Ha dormido en el terminal, en el parque y en todos lados. Ahora, en una ‘casita’ lo dejan acostarse en un rincón. No paga nada porque no tiene nada. A un ancianato no le diría que no, confesó.

Mientras hablaba con las funcionarios de la Secretaría de Gestión Social de San Gil, dijo que la vida se le fue andando, se le murió la familia que lo crió en Charalá y ahora se lamenta por no haber hecho algo mejor con su existencia, perdida en el alcohol.

Fue el segundo en vacunarse de los 24 habitantes de calle del municipio que recibieron ayer la única dosis de Janssen. San Gil, según el censo elaborado por gestión social, tiene 51 personas en situación de calle, todos nacionales.

Margarita Lucía Vega Roberto, subsecretaria de Salud del municipio, reconoció que no era fácil este ejercicio y por eso la cifra de casi el 50% de vacunados no se podía tomar como algo negativo, dadas las dificultades para encontrarlos y convencerlos.

Carlos Carvajal, un bumangués de 60 años y desde hace seis años residente en las calles de la provincia Guanentá, llegó casi al tiempo con Jiménez y fue el primero en recibir la vacuna. Él hace parte de la lista de colombianos que en medio de excesos de información y, un poco, del desconocimiento, se negaba a recibir la dosis.

Durante casi 40 minutos, funcionarios de gestión social y los profesionales de la salud encargados del proceso de vacunación, tuvieron que hablar con él para al fin persuadirlo de dejarse inmunizar. Entre los peros estaban por ejemplo, que un amigo le había dicho que solo se podía aplicar una marca de la vacuna - aunque no recordaba cual - las otras le hacían daño. “Doctora yo estoy bien, uno se enferma de nada así tenga que comer de la basura y qué tal eso me ponga mal”, refutaba de forma fluida el hombre, que dijo alguna vez ser dueño de una microempresa de calzado, hasta que su matrimonio se acabó y se entregó de forma completa al consumo de drogas.

La actitud de Carvajal no es única en el municipio y se ve en diferentes segmentos de la población, aseguró la vocera de la subsecretaría de Salud, quien aprovechó para llamar la atención a los sangileños que han mostrado su desinterés por aplicarse una vacuna que no sea de la marca Pfizer y quienes de seguir así corren el riesgo de quedarse sin protección.

En el ejercicio de vacunación hubo familiares que llevaron a sus seres queridos que habitan en las calles, y hasta un equipo de salud, acompañado por la Policía Nacional, recorrió las calles buscándolos para aplicarles la única dosis.