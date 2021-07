Otra reunión de la variante sin soluciones

Desanimados por la falta de respuestas a los problemas de siempre, habitantes y autoridades salieron de una reunión citada por la Contraloría General de la República para evaluar la ejecución del proyecto de la Variante de San Gil.

Luis Medina Zambrano, personero del municipio, indicó que van muchas reuniones y las personas siguen sin recibir respuesta sobre qué va a pasar con sus viviendas.

La mayor preocupación la expresan las familias que tienen sus viviendas desde hace décadas en los terrenos que serán usados en la construcción de la vía, pero no poseen escrituras de sus propiedades, porque en el pasado hicieron negocios de palabra o les fueron regalados los terrenos sin firma. A ellos, dijo Medina, no se las dicho qué va a pasar ni a dónde se van a ir a vivir.

Pedro López, secretario de Control Urbano e Infraestructura, no ocultó su desazón porque no hay compromisos reales de Concay SA en temas fundamentales, como cuál es el trazado final del proyecto y eso genera una gran incertidumbre, especialmente en la comunidad que ve los predios afectados por el proyecto. “En una reunión los señores de Concay nos dijeron que ellos nos estaban haciendo un favor y no es así, esto es un proyecto que cuesta más de $180.000 millones”, dijo el funcionario.

Elmer Cabrera Ramos, director de promoción y desarrollo de control fiscal participativo de la Contraloría General de la República, dijo que tras escuchar las inquietudes ciudadanas se decidió hacer un seguimiento mensual al proyecto.

El vocero institucional dijo que la empresa desarrolladora debe reunirse con las personas e informales cuándo y, sobre todo, en qué valor les van a comprar los predios.