Restricciones ponen contra las cuerdas al turismo regional

Preocupados, asustados, sorprendidos. Los términos se quedan cortos para definir la situación de los empresarios de turismo de la provincia Guanentina reunidos en un plantón manifestando su desacuerdo con las medidas de restricción tomadas por la Gobernación de Santander y que pone sus negocios prácticamente al borde de la quiebra.

En el malecón de San Gil, propietarios y trabajadores de hoteles, restaurantes, empresas operadoras y demás negocios del sector turístico, pidieron a Mauricio Aguilar, primera autoridad del departamento, revisar las medidas que los dejaría sin clientes desde ahora hasta el fin de semana de ‘Reyes’, uno de los dos más importantes del año.

“Nunca nos tienen en cuenta para tomar esta clase de decisiones”, dijo Sergio Gutiérrez, propietario de una de las principales empresas de parapente de la región.

Los afectados concuerdan en que el toque de queda programado del 9 al 11 de enero – puente de Reyes – destruye uno de los dos fines de semana, junto al de Semana Santa, en el que se generan los mayores ingresos y en ahí estaban las expectativas de recuperación.

“Somos el gremio más afectado, el que primero cerró y el último que abrió, en el que están todos los protocolos implementados”, agregó Gutiérrez.

“Nosotros desde septiembre el comercio y el turismo se abrieron y hemos podido demostrar que no somos los generadores del incremento de los casos, esto se dio por el tema de las fiestas decembrinas, especialmente desde el 8 de diciembre”, dijo Édgar Lesmez, presidente de la junta directiva de Fenalco, capítulo Sur de Santander.

En esta misma línea de pensamiento, Gutiérrez afirmó que “no se necesita ser un experto para saber que los focos de contagio no están acá. Los bares y las discotecas donde la gente se concentra a tomar, la gente irresponsable que no usa el tapabocas ni guarda el distanciamiento, los prostíbulos abiertos, ahí están los focos de contagio y no en este gremio que viene trabajando con responsabilidad”.

Oscar Ardila, gerente hotelero, explicó que la situación venía siendo compleja desde que se declaró la alerta roja en el área metropolitana de Bucaramanga y ahora con las restricciones a la movilidad la situación se agravó porque los clientes con reservaciones empezaron a cancelarlas.

“Desde hace 20 años la ocupación estaba entre el 80% y el 90%. Esta semana apenas en el 7% y 8%, es una situación muy delicada, los empleados están en un nerviosismo terrible, el empleo depende de las posibilidades (...) Si esto sigue así y las medidas se mantienen para muchos será mucho más rentable cerrar”, agregó el empresario del sector hotelero.

Según Lesmez, desde que se conoció la noticia del toque de queda y la ley seca a partir de este 31 de diciembre, los hoteles reciben diariamente entre 5 y 8 cancelaciones.

Como se pregunta Edwin Ríos, propietario de una empresa operadora de turismo, ¿qué va a hacer un turista si viaja y no puede salir a la calle ni disfrutar de los deportes de aventura en familia porque el pico y cédula no se lo permite?

Las soluciones

Desde Fenalco, Sur de Santander, la petición es mantener el toque de queda nocturno y si es necesario la ley seca durante el día, permitiendo la movilidad de las personas en el comercio.

“El no hacerlo y generar un toque de queda como está planteado, sería muy perjudicial para el turismo, restaurantes y hoteles, porque después de enero ellos entran en una zona gris de temporada baja y el oxígeno para primer semestre depende de este gran porcentaje del mes de enero (...) Ellos ya tienen contratado personal, compraron productos, prepararon todo”, aseguró Lesmez.

Las acciones, según Gutiérrez, tendrían que estar encaminadas a los que no cumplen con las normas y son focos de aglomeraciones, como las fiestas. “Un toque de queda de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana y no uno de cuatro días que va a dejar al sector turístico en la quiebra”, sentenció.

Ríos agregó que una de las necesidades es que el pico y cédula no afecte a las actividades de turismo, porque la gente viaja para disfrutar en familia y si uno solo es el que puede hacer canotaje, pues ninguno lo va a hacer.

De no presentarse ningún cambio en las restricciones se tendría un impacto muy negativo en las economías y las empresas de la provincia Guanentina, en donde San Gil y Barichara tendrían las mayores afectaciones.