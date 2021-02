Tecnopac es una compañía de software, creada por Samuel Rodríguez, en la que se maneja la programación de las website (páginas web) y el posicionamiento SEO de algunas de las principales empresas de Bucaramanga, Bogotá y Medellín. Hoy su emprendimiento se posiciona como una de las empresas emergentes con mayor crecimiento y proyección en Santander.

La curiosidad en su niñez dio paso a que este sangileño de nacimiento, tuviera un alto interés por los computadores al querer entender cómo funcionaban los sistemas y la forma en la que estos se coordinaban para dar un resultado.

A sus 11 años encontró una revista en la que el empresario informático, Bill Gates, explicaba cómo la programación transformaría el mundo. Por lo que empezó a investigar e incursionó en este mundo gracias a videos de YouTube y foros de Reddit.

El adolescente, un año después de adquirir dichos conocimientos por cuenta propia, inició su emprendimiento con $600.000 provenientes de su trabajo recogiendo café en la finca de sus padres y con el apoyo de su papá. Con ello compró lo básico para montar su negocio: las licencias, el software para el diseño de las páginas web y su propio dominio.

El nacimiento de una oportunidad

“Basado en eso yo conecté lo que sabía hacer con la necesidad del mercado, así nació Tecnopac”, afirma el joven. Allí se dio cuenta de que muchas empresas de San Gil tenían problemas de visibilidad en internet, por lo que fue una a una a ofrecer su servicio. Agencias de turismo, firmas de abogados, consultorios médicos y compraventas, entre otros fueron sus primeros clientes. A ellos les creó sus respectivas páginas web.

“La edad ha sido un obstáculo que he llevado desde el día uno, pues la poca edad genera desconfianza ya que creen que por ser menor el trabajo no tendrá calidad. Fue un reto muy grande que las primeras empresas nos tomaran en serio”, agrega Samuel Rodríguez. No obstante, esto no ha frenado su posicionamiento en el mercado.

En la actualidad Samuel presta servicios de desarrollo web, software a la medida para corporativos, posicionamiento SEO estratégico basado en inteligencia artificial y growth (crecimiento) estratégico para la optimización de negocios.