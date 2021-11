Sangileños llevaron sus niños a vacunar

A las 6:00 de la mañana el parque de los niños, junto al Coliseo Lorenzo Alcantuz, tenía unos visitantes poco comunes para esa hora del día.

Eran un grupo de niños que corrían entre los columpios y los resbaladeros, mientras sus padres hacían cola para el inició de la jornada de vacunación contra el COVID-19, que en esta ocasión estaba dirigida por primera vez a niños que tienen entre los 3 y 11 años de vida.

Ni la mañana nublada ni el frío ni las gotas de lluvias que cayeron por cortos espacios de tiempo lograron persuadir a las familias que llegaban de una en una. Ángela Muñoz fue una de las primeras en llegar, iba acompañada de tres de sus pequeños nietos y una de sus hijas, madre de uno de ellos.

“Es muy importante, uno debe pensar que la vacuna es necesaria para ellos también y nosotras como madres y abuelas debemos pensar en el bienestar de los niños”, dijo la ciudadana, quien pidió no tenerle miedo al proceso de vacunación. “Yo me vacuné y me fue muy bien”, expresó Muñoz.

La asistencia durante toda la mañana fue masiva y el equipo de vacunación del Hospital Regional de San Gil trabajó casi que sin descanso. Dolis Vitalia Carreño, jefe de enfermería y coordinadora de vacunación de la institución, dijo que en esta ocasión llegaron 422 primeras dosis de Sinovac para los más pequeños de las familias y se está a la expectativa de nuevos biológicos.