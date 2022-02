Al respecto, el líder de taxistas, Wilson Pinto, afirmó que, además del mal parqueo, "en las calles 13, 10, 11, 12, en cercanías al parque, hay cualquier cantidad de ventas ambulantes en los andenes".

Pinto dijo que "ya no se permite al peatón caminar por los andenes y estos tienen que bajarse a la calle. Por fortuna no ha ocurrido ningún accidente pero si se ve en grave riesgo la integridad de los caminantes".

El transportador denunció que "también los dueños de algunos establecimientos comerciales formales están sacando ventas a los andenes, lo que vuelve la movilidad aún más complicada".

Según el reporte de Wilson Pinto, "al alcalde parece que no le importara el bien común. La Administración no hace nada y no se ve que se haga nada para mejorar la situación".

Por su parte, el veedor del municipio, Sergio Palomino, expresó que "el centro histórico de San Gil ha venido sufriendo un deterioro constante. Esto es una 'bola de nieve' porque la comunidad que está buscando trabajar encuentra un escenario desordenado, con falta de autoridad y termina ubicándose en sitios estratégicos por dónde más pasa gente caminando".

Palomino indicó que otra modalidad de invasión es "la proliferación del expendio de alcohol que hace que las personas cogen las sillas de bebedero, el parque de baño y hace que algunos quieran quedarse durmiendo ahí".

El veedor añadió que "se ha permitido también que las casas de lenocinio, las riñas se aumenten en la carrera 11. Este problema va creciendo y se expande hasta otros lugares frecuentados por los sangileños como la plaza de mercado".

Sergio Palomino finalizó diciendo que "frente a este panorama los sangileños se han tenido que desplazar a establecer sus negocios o realizar sus actividades en otras zonas diferentes a la zona de patrimonio".