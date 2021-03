Sin acuerdo político, crisis de agua sin posible solución en Vélez

En medio de la calamidad pública por el desabastecimiento de agua, los veleños siguen sin ponerse de acuerdo en encontrar una solución de fondo al problema.

El proyecto de acuerdo que facultaría a la Administración Municipal a contratar la consultoría de estudios y diseños para aprovechar la infraestructura de conectividad que dejó la fallida represa de La Batanera generando una nueva opción de almacenamiento, se ha hundido cuatro veces en el Concejo Municipal.

Ante esta situación, organizaciones civiles como Vélez 500 años que durante más de una década viene trabajando en diferentes problemáticas como la del agua, pidieron unión a las entidades públicas para poner andar proyectos como este que buscan precisamente alternativas de solución.

La petición se dio durante un conversatorio sobre el agua organizado en la Casa de la Cultura del municipio.

Juan Carlos González, coordinador de este movimiento, se mostró sorprendido por los señalamientos hechos desde la corporación en donde se habría indicado que el estaría en contra del proyecto.

También confirmó que con la ayuda de profesionales han presentado opciones para solucionar la crisis, pero como organización no tienen la capacidad de hacer los estudios y diseños que requiere un proyecto de esta naturaleza. Por lo que el proyecto de la Alcaldía debería ser una buena opción.

Angelica Mateús, alcaldesa del municipio, indicó que la iniciativa en el que se invertirían $329 millones provenientes del Sistema General de Participaciones,SGP, es un requisito técnico para poder presentar un proyecto al Gobierno Nacional para jalonar financiación.

La funcionaria aclaró que estos dineros existentes del SGP no pueden usarse en otra cosa que no sea aguas y que los recursos de las pólizas por la demanda de La Batanera ya fueron recuperados por la entidad contratante y estos no llegan al municipio, por lo que no se puede pensar en el uso de los mismos.

Luis Enrique Santamaría, ingeniero y veedor ciudadano reconocido en el municipio, dijo que desde el punto de vista técnico el estudio es lo primero que se debe hacer para buscar una solución y por eso sorprende la negativa a aprobar el acuerdo.

En Vélez hay dos estudios relacionados con la situación de agua y más justamente sobre La Batanera, el de la Universidad Industrial de Santander y de la Sociedad Santandereana de Ingenieros.

En ambos, precisaron los veedores asistentes al panel, se ofrecen opciones pero ninguno establece la forma precisa ni contienen los estudios técnicos especializados, por lo que no se puede recurrir a ellos como una tabla de salvación.

Mientras concejales y Alcaldía se ponen de acuerdo, parece que el agua se está convirtiendo en el ‘caballito de batalla’ político del municipio y los perjudicados son los habitantes, concordaron los líderes sociales de la capital veleña.