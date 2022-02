Taxistas de San Gil protestaron por inseguridad, caos vehicular y mal estado de vías

Entre las 2:30 y las 5:30 p.m. del pasado 15 de febrero, una caravana amarilla se tomó, en fila india, varias vías principales del municipio exigiéndole al alcalde, Hermes Ortiz, que los escuchara.

Taxistas de las empresas Contrasangil, Cotraguanentá y Cotrafonce se desplazaron desde el sector de la estación de servicio La Isla, tomaron la calle 9, empalmaron a la carrera 10 y desviaron hacia la carrera 9 para llegar hasta el parque principal.

Al respecto, el líder de taxistas de San Gil, Jaime Suárez, manifestó que “debimos recurrir a una protesta pacífica para protestar, no sólo por nosotros como gremio, sino por toda la ciudadanía. Al alcalde se le salió de las manos el control de la ciudad”.

Suárez explicó que “en el tema de movilidad, San Gil es un caos. Tenemos seis agentes de Tránsito pero es como su no los tuviéramos. La mayoría de motocicletas no tienen licencia, seguro y nadie les dice nada. Algunos conductores se parquean donde quieren y en las horas ‘pico’ tenemos unos sitios donde no se puede transitar”.

El líder de los transportadores dijo que “las peores zonas para movilizarse son los alrededores de Metro donde hay parqueo ilegal, las vías del barrio Pablo Sexto son intransitables además del Centro de la ciudad y en cercanía de los colegios”.

En el tema de seguridad, los taxistas afirmaron que “se han registrado atracos a taxistas y para el resto de la ciudadanía hay gran cantidad de hurtos. Si se llama a la Policía se demoran hasta 40 minutos en llegar y se quedan cortos para hacer controles. No queremos que el pueblo tranquilo que teníamos deje de serlo”.

Asimismo, el líder Suárez agregó que “la malla vial está muy deteriorada. Las peores vías son la carrera 19 que comunica con Provivienda y la Villa Olímpica, las carreras 6 y 7, las carreteras de Ciudad Futuro, Santa Catalina y Pedro Fermín”.

Los transportadores pidieron disculpas a las personas por los traumatismos que generaron pero “era la única forma de que el alcalde nos atendiera después de rogarle al alcalde desde octubre”.