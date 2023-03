Así es el nuevo hospital de San Vicente de Chucurí

Tras la modernización del Modelo de Red y la aprobación de los Proyectos de Ordenanza 063 del 2 de diciembre de 2021 y el 062 del 14 de diciembre de 2022, se dio reapertura la ESE Hospital San Vicente de Chucurí.

Tras haberse liquidado en 2009, el 1 de enero de este año se produjo la reapaertura. Al respecto, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar dijo que, “estamos entregando la nueva ESE para más de 50 mil usuarios de nuestra población chucureña. Queremos decirles que estamos devolviendo una ESE viable que va a garantizar la prestación de unos servicios de calidad, de primer nivel”.

Para su puesta en marcha se habilitaron inicialmente las áreas de consulta externa, urgencias y servicios de apoyo diagnóstico. Sin embargo, el Gobernador de Santander anunció que “a partir del 15 de marzo comienza todo el proceso gradual de incorporarse el servicio de ginecobstetricia, pediatría y medicina interna. Con esto garantizaremos a nuestros pacientes una atención oportuna y se evitarán esas remisiones hacia la capital de nuestro departamento o hacia el área metropolitana, algo que implica costos, desplazamientos y sobre todo situaciones complejas porque muchas familias son de escasos recursos”.

Asimismo, se informó de la ejecución de dos proyectos que corresponden a: el mejoramiento y adecuaciones locativas de la infraestructura física del hospital, y un estudio de vulnerabilidad sísmica y diseño de reforzamiento estructural. El primero tendrá una inversión de $1.200 millones y el segundo de $300 millones.

“Vamos a hacer unas adecuaciones en el área de farmacia, de rayos X, sala de partos y vamos a hacer el estudio de vulnerabilidad sísmica de manera que podamos estar con total tranquilidad de que podemos seguir haciendo mejoras en el hospital”, explicó la gerente de la ESE Hospital San Vicente de Chucurí, Gloria Patricia Arenas Castillo.

Para el diputado de Santander, Óscar Sanmiguel Rodríguez, recuperar la ESE “sin lugar a dudas es la mayor noticia que hemos recibido todos los chucureños en los últimos años”. Además, indicó que con esta gestión “nos devuelven la dignidad porque ahora tenemos nuestro propio hospital”.

Por su parte, un usuario de la ESE, Gustavo Ortiz, agregó que, para él es una satisfacción contar con este centro médico teniendo en cuenta que reside en una vereda cercana a este municipio, y ya no tiene que desplazarse a otras ciudades. “A mí se me facilita más venir a San Vicente de Chucurí, porque si me toca ir a Bucaramanga son como cinco horas. Por ese motivo estoy muy contento, muy conforme”.