$!Así viven los únicos 56 habitantes del casco urbano de Jordán

Hace un calor infernal. La temperatura puede alcanzar fácilmente al mediodía 42 grados Celsius y el bochorno persiste hasta horas de la noche. Desde hace unos cuatro meses que no cae un aguacero en este pueblo casi fantasma, que no alcanza los 60 habitantes.

Servicios, salud y educación

En cuanto a servicios públicos, los residentes cuentan que solo hasta hace dos años Jordán cuenta con acueducto.

Allí funciona sin problemas la red eléctrica y se cuenta una zona WiFi en el parque. El único servicio que no ha llegado al pueblo es el gas natural. "Este es uno de los pendientes para mejorar las condiciones del municipio".

Jordán tiene servicio de ambulancia y un remodelado puesto de salud que funciona a medias. "Tiene siete habitaciones y morgue, pero no ha sido inaugurado. Hacen una brigada de salud los viernes, para citas de odontología y entregan los exámenes que envían desde otros municipios. También suministran las medicinas de los tratamientos que requieren los adultos mayores".

En general, los habitantes de Jordán reciben atención médica en Aratoca y Villanueva, pues sus veredas están próximas a estas localidades.

Jordán es uno de los municipios con menor afectación por COVID-19. Pese a que la pandemia lleva más de un año en Santander, tan solo dos personas han resultado infectadas por el coronavirus. Ambas se recuperaron, según el reporte del Instituto Nacional de Salud.

Debido a que desde hace unos tres años se adelante la remodelación de la escuela en la cabecera municipal, se adaptaron seis salones en un antiguo ancianato y cancha deportiva, que por la pandemia permanecen desocupados. En tiempos de sin COVID-19 se contaba con transporte escolar para traer niños de las veredas cercanas.

"Solo están haciendo clases virtuales. Muchas familias han tenido problemas, porque no tiene recursos para pagar Internet. Hay estudiantes que se han atrasado mucho...", lamenta Rodríguez.

Remanso de paz

Todos los días, a las 6:00 de la tarde es el momento de la recreación en Jordán. "A esa hora sale toda la 'muchachada' a reunirse. Juegan voleibol o fútbol. También hay un gimnasio...".

Un buen plan de fin de semana es ir la piscina Los Trinitarios, donde se puede disfrutar de buena comida y bebidas. Además de un chapuzón, también puede jugar tejo.

La comunidad aprovecha para departir en tranquilidad. "No encontramos riñas ni homicidios, no se ven marihuaneros. En el pueblo nadie fuma nada. Todo el mundo a las 10:00 p.m. se encierra, después de esa hora no hay venta de nada. Hay paz total", describe el comerciante.