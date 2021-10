Al respecto, la deportista Karol González, afirmó que "se creó una app llamada Lovely Pet, que busca que los animalitos, que también son integrantes de las familias, tengan beneficios para su servicio".

González manifestó que "es una plataforma gratuita para que quienes presten servicios para mascotas lo puedan hacer allí de manera gratuita".

A su turno, Héctor Mantilla, quien donó esta app, indicó que "la idea de esta aplicación nació este año durante la Semana Santa cuando, junto con mi esposa y mis hijos, pudimos evidenciar cómo unos vecinos maltrataban a una mascota".

Mantilla dijo que "al evidenciar esta situación me di a la tarea de arrancar el proceso de denunciar, busqué llamar al 123 y me di cuenta que en el país no hay un proceso expedito y rápido para garantizar la integridad de los animales".

El hombre afirmó que "producto de esta experiencia, junto con un grupo de emprendedores santandereanos nos dimos a la tarea de crear una plataforma de denuncia para proteger los derechos de las mascotas".

De acuerdo con el reporte, la iniciativa digital está centrada en cuatro aristas que son pasarela comercial, adopciones, denuncias y la iniciativa de generar identidad digital para las mascotas.