De manatís voladores y otros delirios en la ciénaga de Paredes

Murmurar su nombre en esta zona es como un exorcismo contra siglos de cruel cacería. Manatí, palabra sagrada, legado heredado de los indios Yariguíes, convencidos de honrar la naturaleza ante el horror de la devastación. Pero la ciénaga está herida, desequilibrada y agoniza en una competencia desleal de la contaminación y los desmanes de los hombres. Sangra a su modo. En oficinas de Bucaramanga y Bogotá no alcanzan a verla. Como ese 26 de octubre de 2002 cuando el ‘cartel de la gasolina’ fue el responsable del rompimiento del poliducto Ayacucho– Barrancabermeja, generando el derrame de cientos de barriles de petróleo a esta ciénaga. Pero no crean, existen más vectores de contaminación. Como la deforestación que cambió árboles por palma africana.

Piense que es como si, de pronto, de la nada, en medio de la cuenca de quebradas y caños, de extremo a extremo, surgiera un terreno que cubre todo. Incluso, en la entrada a Paredes se observa a un árbol emerger. Sí, un árbol en medio de un río. La aridez cebó en esta quebrada. El buchón es una planta originaria del Amazonas. No obstante está presente en la mayoría de las cuencas hídricas del país.

El buchón impide que el ciclo del agua oxigene la cuenca, provocando escenarios como la muerte o desplazamiento de animales. Afecta peces, anfibios y reptiles, claro, también al manatí, advierte James Murillo, presidente de Cabildo Verde.

- Se rompió el equilibrio en la ciénaga desde hace muchos meses. El agua no corre. Se estancó. Esta situación afecta todo el ecosistema. Desde hace unos cinco años no tenemos verano. No hay playas en la ciénaga, porque el agua no tiene un lugar para correr. Por ejemplo, las tortugas ya no tienen playas para dejar sus huevos. Ya no vemos tortugas...

Estas plantas se reproducen con mucha rapidez debido a la amplía carga orgánica que llega de la quebrada La Gómez, por donde arriban, por ejemplo, las aguas negras de Puerto Wilches. Con 31 mil habitantes, el municipio carece de una planta de aguas residuales.