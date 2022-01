Denuncian que Alcaldía de Vetas estaría 'tapando huecos' a costa de daño al Páramo de Santurbán

La denuncia fue hecha por el coordinador de la Veeduría Ciudadana La Lupa, Sergio Toledo, quien manifestó que "el alcalde Vetas, Hernán Bautista, está realizando minería ilegal en pleno Páramo de Santurbán con la explotación de arena, piedra y cascajo para el arreglo de vías".

El veedor ciudadano argumentó que el mandatario local estaría "arrasando hectáreas de Páramo extraer ilegalmente este material (arena y piedra). Es importante recordar que la Ley 1930 de 2018 prohíbe la minería en los páramos. La extracción de materiales como arena o piedra es considerada como minería, según la agencia nacional de minería, por lo tanto, el alcalde estaría incurriendo en delitos ambientales".

Lea también: Vuelos desde y hacia Bucaramanga fueron cancelados por casos de COVID-19 en la tripulación

Toledo agregó que "la extracción de materiales se está realizando en área protegida, como lo es la zona donde se encuentra el municipio de Vetas, que pertenece al parque regional Santurban, área protegida, por lo tanto esto genera mayor agravante".

Según el informe del veedor, "son varias las canteras de las que se extraen estos materiales pero una de ellas llama mucho la atención al encontrarse a tan solo cinco metros de un nacimiento de agua , el cual se encuentra a la entrada de la zona de lagunas negras del Páramo de Santurbán".

¿Qué responde la Alcaldía?

Al respecto, el alcalde de Vetas, Hernán Bautista, respondió que "el año anterior tuvimos unas serias dificultades con las vías. Fue un año lluvioso, deterioró las vías completamente. Nosotros no tenemos maquinaria para hacer mantenimiento de las vías y debemos hacer convenios".

Bautista Moreno indicó que "Nosotros no explotamos ilícitamente una cantera. Lo que hacemos nosotros es recoger el material que está alrededor de la misma vía, que en su mayoría es producto de la erosión y que se ubica cerca a esas mismas canteras que existen en terrenos cercanos a las vías del municipio y que existen hace más de 30 o 40 años".

Le puede interesar: Alistan plan de choque contra ómicron

El mandatario local dijo que en esas canteras la maquinaria y las volquetas voltean "y automáticamente creen (las personas) que estamos extrayendo ilícitamente el material de estas canteras que se encuentran inactivas".

Bautista Moreno sostuvo que "hay dos canteras grandes que están en la parte alta del territorio, que incluso no pertenecen a Vetas sino a Charta y Tona, y que están ubicadas en zonas de protección, pero de esas no se extrae material. Otra cantera está junto al pueblo pero no está en zona protegida".