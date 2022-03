Día Mundial del Agua: Las cinco lagunas que debe conocer en Santander

Dentro de las recomendaciones en las visitas está conservar en buen estado el medio ambiente. No arrojar residuos sólidos como envolturas, empaques, papeles, cartones, plásticos o latas vacías, llevar una bolsa donde guardar la basura, cuidar la fauna y la flora del lugar, no arrancar plantas, ni flores, no hacer fogatas. En caso de hacerlo, antes de irse asegurarse que no quede ni un carbón encendido.

2. Laguna Encantada: Aunque se destaca por su gran desarrollo de edificaciones, Bucaramanga ofrece a sus habitantes un bosque que conduce a un ‘paraíso’ escondido.

Se trata de la ‘Laguna Encantada’, ubicada en los cerros orientales. Para llegar a esta belleza natural, se toma la vía hacia Pan de Azúcar, allí se cruza el puente sobre la quebrada El Jardín y se camina por un sendero que lleva al bosque.

A medida que se asciende, se puede disfrutar del clima fresco y la vista de la ciudad. A hora y media de distancia, se encuentra este lugar, rodeado de las ruinas de hornos de fabricación de ladrillos. Otra alternativa para llegar, es por el antiguo restaurante Corcovado, en el kilómetro cuatro de la vía a Cúcuta.