El ‘jalón de orejas’ del Alcalde de Lebrija a policías del municipio

El hecho ocurrió durante el pasado viernes en el parque principal del municipio cuando en medio del acto protocolario, el alcalde de Lebrija, Luis Carlos Ayala, manifestó que “necesitamos más compromiso de la Policía Nacional. Porque no podemos permitir lo que se estaba presentando unos meses atrás cuando se registraban hurtos y la comunidad denunciaba que los policías nunca llegaban”.

Ayala Rueda indicó que “no podemos permitir que a mi gente del campo que le pone la espalda al sol para trabajar y a los habitantes del casco urbano que trabajan a diario para llevar al sustento a sus hogares llegue un desocupado y les quite sus cosas. La Policía debe estar para trabajar, para patrullar, para ‘patearse’ las calles y las vías veredales para garantizar la vida, bienes, honras y libertades de los lebrijenses”.

Lea también: La ‘nueva cara’ de la vía principal de Campo Alegre en Lebrija

El mandatario agregó que “me incluyo en esa responsabilidad de que el municipio sea seguro y por eso le estamos dando las garantías y elementos a nuestra fuerza pública pero cómo es posible que me cojan el municipio para temas de ascensos. Llevamos cinco comandantes distintos en menos de tres años. No estoy generalizando a todos los policías pero el que no rinda le pido que se retiren o se trasladen”.

El Alcalde de Lebrija indicó que aunque ha puesto las quejas correspondientes y ha solicitado más pie de fuerza para el municipio no ha recibido respuesta positiva.