$!El paleontólogo santandereano que hace historia desde Zapatoca

“Todo comenzó cuando tenía 8 años, me encontraba muchas piedras con forma. Al consultar los libros de paleontología me di cuenta que no se les decía piedras sino rocas. Yo creo que todos los zapatocas estamos expuestos a esas memorias, salimos a la quebrada, al rio y lo que se encuentra son fósiles pero la gente los llama piedras con forma”, dijo.

En el pueblo, a 68 kilómetros de Bucaramanga, el geólogo tiene un pequeño laboratorio en la casa de su mamá. Desde ahí revisa sus hallazgos y los prepara para luego llevarlos a los laboratorios de la Universidad del Rosario, mejor equipados para mayor calidad del trabajo investigativo.

Los descubrimientos

En el ‘mar de fósiles’, como le llama Cadena a Zapatoca, fueron encontrados por el científico partes de una mandíbula y de algunas extremidades de los primeros reptiles voladores de Colombia, conocidos como pterosaurios.

Estos reptiles podían alcanzar los 8 metros de largo y pesar tan solo 250 kilogramos. En Suramérica se han encontrado restos fósiles de estos reptiles voladores similares al famoso pterodáctilo en Brasil, Chile y Argentina, principalmente.

“Los pterosaurios fueron los primeros vertebrados en volar. Lo lograron varios millones de años antes que las aves o murciélagos actuales, surcando los cielos del tiempo de los dinosaurios. Nunca antes se había descubierto este grupo de reptiles voladores fósiles en el país. En Colombia también hubo pterodáctilos, también hubo dinosaurios, eso no es solo de películas”, explicó el santandereano.

Durante décadas, paleontólogos colombianos habían intentado encontrar los primeros fósiles de este extinto grupo de voladores. Cadena lo logró y su investigación fue publicada en la revista Cretaceous Research, en cooperación con científicos británicos de las universidades de Leicester y Portsmouth.

Pero este no es el primer hallazgo del zapatoca. Tiene en su hoja de vida el descubrimiento de fósiles de tortugas de hace más de 13 millones de años, de cocodrilos y peces que han contribuido con el estudio de las especies y los ecosistemas del país en esas épocas.