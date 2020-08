En Aguachica, padres de familia luchan por recibir terapias para sus hijos con problemas neurológicos

Lisbet Vargas es una de las perjudicadas, su hija Ruth de dos años sufre una enfermedad huérfana cuyos síntomas principales son epilepsia refractaria, hipotonía congénita y retraso en el desarrollo.

"Soy afiliada a Sanitas, no había tenido problemas con ellos porque hasta el momento habían cumplido en todo, sin embargo desde marzo me cambiaron las terapias a un centro de rehabilitación que no tiene los especialistas adecuados. Ya van cinco meses sin que me solucionen”, afirmó Vargas.

El prestador de servicios que venía realizando las terapias era el Centro de Rehabilitación Integral San Pío IPS pero desde marzo la cambiaron a la Clínica Body&Health, que no cuenta con los profesionales idóneos para atender a niños con problemas neurológicos. “Por el diagnóstico que tiene mi hija, requiere de un tratamiento ininterrumpido y muy especial, terapias con énfasis en neurodesarrollo, sin embargo el personal de esta nueva prestadora solo tiene un seminario taller realizado por webinar y está certificado por un fisiterapeuta que no está habilitado para hacer este tipo de procesos”, añadió Vargas.

Lea también: Así fue como salvaron a los 280 gatos ‘samarios’ que viajaban a Bogotá pero fueron detenidos en Santander.

Todos los padres de familia que tienen esta mism problemática, escribieron una carta a la ‘Neuro-Developmental Treatment Association’ o Asociación de Tratamiento del Desarrollo Neurológico, entidad líder en el tema, quien contestó que el doctor que certifica los cursos de la Clínica Body&Health no es un instructor activo y por lo tanto, no tiene autoridad para otorgar ninguna certificación.

“Lo único que yo quiero es que me autorice nuevamente las terapias con el prestador que la venía atendiendo, ya que es la única profesional calificada que hay en Aguachica. El problema de mi hija es muy severo y necesita las atenciones para poder recuperarse”.

Vanguardia se comunicó con la EPS Sanitas, quien a su vez, se contactó con Lisbeth Vargas. Días después le autorizaron las terapias con la antigua especialista, sin embargo en este proceso se registró el primer inconveniente: la EPS aseguró tener contrato con la médico y no con la IPS San Pío.

Como solución, le dieron otra autorización escrita a mano para recibir terapias con la IPS, “la doctora llamó al subgerente de Sanitas en Bucaramanga y le dijeron que una orden escrita con lapicero no es válida”.

Semanas después, las terapias siguen sin ser autorizadas, y como este caso hay cinco más de niños y niñas con diagnósticos similares.

Fernando Santana es el padre de Julián, un menor de un año que necesita terapias físicas integrales, ocupacional y fonoaudiología en neurodesarrollo. Él tampoco ha recibido el tratamiento necesario por la misma situación con el prestador de servicios.

“Nosotros ganamos una tutela que afirma que Body&Health no puede darnos las terapias y que Sanitas tiene la obligación de preservar los derechos del niño mientras se resuelve el problema, pero nuestros niños siguen en casa enfermos”, indicó Santana.

Algunos de los padres han tenido que recurrir a actividades para reunir fondos y poder acceder a las terapias, pero el costo es muy alto y necesitan realizar mínimo tres a la semana.

“Estamos desesperados, llevamos mucho tiempo con nuestros niños en casa empeorando, tenemos la esperanza de que puedan mejorar en sus enfermedades pero con esta atención, parece imposible”, agregó el padre de Julián.