Estas fueron las mejoras en hospital de San Joaquín, Santander

“No solo se recuperó y rehabilitó este techo, también la red eléctrica y red contra incendios que permite garantizar una funcionalidad de mejor calidad. Estamos mostrando que la salud es prioridad para el Gobierno”, afirmó Aguilar Hurtado.

Con esta intervención se le devuelve la confianza a más de dos mil usuarios del municipio y a sus trabajadores, así lo expresó el técnico operativo del hospital, César Eduardo Ramírez Zambrano: “Es una obra muy importante que beneficia también a los empleados de la institución porque brinda más seguridad. Antes el techo era de barro, muy pesado, ahora tenemos un techo más liviano. Agradecemos al Gobernador de Santander por haber permitido que esta gestión se haya logrado y esté hoy culminada”.

Asimismo un habitante del municipio, Timo San Joaquín, exaltó los trabajos realizados: “Antes el techo tenía goteras, se encontraba maleza, era terrible y era un riesgo. Ahora el cambio ha sido total, es muy buena la gestión y un excelente proyecto”.

Esta modernización fue viabilizada y supervisada por la Secretaría de Salud departamental, y financiada por la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD) por un valor superior a los 753 millones de pesos.

Gobernador entregó ayudas técnicas

Con el programa Santander Sin Límites, 14 sanjoaquinenses con discapacidad recibieron ayudas técnicas entre las que se encuentran sillas de ruedas, colchonetas antiescaras, bastones de cuatro apoyos, caminadores y muletas convencionales.

Una de las beneficiarias, Graciela Sandoval, expresó su gratitud y satisfacción por las ayudas recibidas: “Esto me va a cambiar la vida porque podré salir de la pieza tranquilamente. Antes no podía porque la silla que tenía estaba muy dañada y me daba miedo. Muchas gracias señor Gobernador y a quienes hicieron posible esta silla de ruedas para mí”.

Son más de cinco mil ayudas técnicas las que se están entregando en todo el territorio santandereano, y de las cuales 606 fueron designadas a los habitantes de esta provincia.

“Les estamos brindado todo ese apoyo y ese respaldo a nuestra población con discapacidad, niños, jóvenes, adulos mayores, que los abandonan, los olvidan. De esta manera, aquí estamos diciendo que hay un Gobierno trabajando”, indicó el Gobernador de Santander.

La ejecución del programa, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, es posible con una inversión superior a los 2.367 millones de pesos.