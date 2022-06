Fueron 48 estudiantes de 16 colegios oficiales de los municipios de Curití, Los Santos, Málaga, Pinchote, San Gil y El Socorro, quienes vivieron esta experiencia inmersiva.

“Señor Gobernador, muchísimas gracias por esta oportunidad, por su esfuerzo y dedicación. En esta inmersión me he sentido eufórico. Al principio estaba un poco nervioso porque nunca había participado en un campamento así estilo inmersión, pero venir acá interactuar con todos los hablantes del inglés, ha sido muy bonito, me he sentido realmente feliz”, expresó el estudiante del Colegio Universitario del Socorro, David Figueroa González.

Debido a esta experiencia liderada con nativos del idioma de diferentes países y con el acompañamiento de los profesionales del programa en las instituciones, se les brinda más oportunidades a los estudiantes para acceder a la educación superior y por supuesto al campo laboral.

“Por tercera vez realizamos jornadas de inmersión, para fortalecer todas las áreas del inglés, esta vez con los estudiantes, a quienes se les realizó una prueba de entrada y salida para revisar los niveles de conocimiento adquiridos después de la jornada. Así al finalizar el año mejoraremos el rendimiento académico”, manifestó la secretaria de Educación, María Eugenia Triana Vargas.

Al mejor estilo de un campamento estadounidense, a través del juego y la diversión, los alumnos beneficiados del proyecto adquirieron nuevas destrezas para presentar las Pruebas Saber, así lo aseguró el estudiante del Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte Suárez de Málaga, Diego Vargas Oropeza, quien afirmó que “la verdad cuando llegué acá tenía unas expectativas muy altas de la inmersión y todas se cumplieron. Conocí gente nueva, aprendí muchas cosas sobre el inglés, mejoré el idioma y conocí a los líderes que son unas personas totalmente bondadosas. La verdad ellos nos enseñaron cómo presentar las Pruebas Saber y eso me preparó mil veces mejor para ello”.

Asimismo, se avanzó en los temas académicos necesarios para alcanzar los mejores resultados en una segunda lengua; por tanto, la líder Administrativa de English Connection Santander Bilingüe, Ángela Suaza Bandera, destacó la importancia del desarrollo de esta línea de acción, además del buen desempeño de los estudiantes santandereanos. “En la inmersión no sólo pretendemos fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes, también les entregamos herramientas para que ellos conozcan cómo afrontar las Pruebas Saber 11 y de esta manera lograr mejores resultados”.

En esta primera jornada de inmersión dirigida a estudiantes, además de participar en actividades pedagógicas y lúdico-recreativas, también tuvieron la oportunidad de relacionarse con estudiantes de otros municipios, desarrollar una estrategia comunicativa sobre su perfil y hacer nuevos amigos utilizando el inglés como vehículo de comunicación.