La persistencia de una humilde mujer para lograr una vivienda digna en Santander

Cuando la casa estuvo lista, la mujer agarró su trasteo consistente en una cama y su ropa y la de su hijo y lo instalaron en lo que ella llama ‘mi mansión’. “Ya disfrutando de mi casa lo veo y no lo creo porque fue el sueño de toda mi vida. No me canso de agradecer a Dios y esta es la casa de todos porque todas las personas que colaboraron de una u otra manera no tendré como pagarles”, expresó la mujer.

El proyecto de esta madre cabeza de familia es ahorrar para, de a poco, amoblar su vivienda, la habitación de su hijo y pagar obligaciones con el sueldo que gana ayudando a preparar el refrigerio de la escuela de La Cantera.“Tuve que llorar pero de felicidad, agradecer a Dios porque él fue quien decidió que yo tuviera mi casa”.

Doña Zulay se convirtió en nueva propietaria de vivienda rural en Santander y agradeció a “el gobernador Mauricio Aguilar, al secretario de Vivienda de Santander, Fabián Vargas, el alcalde de Charalá, Edilson Arenas, a los obreros, vecinos, a mi familia y espero que el mismo gobernador, el día de la inauguración, pueda visitar mi casa para poder darle un abrazo y prepararle un jugo o un tinto en mi casa, en mi mansión, en el regalo de Dios”.

El techo es un hecho