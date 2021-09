La segunda oportunidad para exhabitantes de calle en Lebrija

'Piraña' o Ever Moreno, como quiere que se le conozca de ahora en adelante, es un exhabitante de calle de Lebrija, que desde hace cerca de un año fue beneficiado con un programa de rehabilitación firmado por la Alcaldía de Lebrija.

Ever narra que "mi vida está muy desordenada. Vivía de negocio en negocio, de cantina en cantina y de cerveza en cerveza. Pensaba que no tenía esperanza, que me moría en ese viejo mundo".

Lea también: Únase a un grupo de emprendedores de Bucaramanga que ayuda a los más necesitados.

Este hombre afirma que "le doy gracias al Alcalde Luis Carlos Ayala. A pesar de las dificultades que he tenido estoy agradecido porque en la fundación tenemos una cama digna, tenemos comida a la hora que es, tenemos baño, televisor, la palabra de Dios. Esto no es vida, es un 'vidononón'...".

El exhabitante de calle aseguró que "no se preocupen por mi porque muy pronto saldré pero saldré a ser una persona de honor, a hacer lo mejor en mi Lebrija".

Además, Ever fue enfático en afirmar que "ese tal 'Piraña' ya murió, ese tal 'Piraña' está reeducado y ahora se llama Ever Moreno.

Como la historia de Ever hay muchas de lebrijenses que accedieron al convenio y están cursando su proceso de resocialización.

Frente a este hecho, el alcalde de Lebrija, Luis Carlos Ayala, indicó que "hace un año aproximadamente firmamos un convenio con la Fundación el Redentor; con el fin de dar una segunda oportunidad y proteger de la pandemia a aquellas personas de nuestro municipio que se encontraban en condición de habitantes de calle; personas que habían sido afectadas por el flagelo de las drogas".

Ayala Rueda expresó que "hoy quiero compartir con ustedes estos testimonios de vida, que demuestran que sí se puede cambiar; todo de la mano de Dios y con voluntad propia".

El mandatario local aseveró que "con alegría en mi corazón , quiero expresarles que las segundas oportunidades sí existen, con amor y perseverancia se puede lograr hasta lo imposible".