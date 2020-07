Las hormigas culonas en Santander, una tradición que lucha para sobrevivir en la pandemia

Existe un placer culposo que congela la cultura y lucha por dejarla intacta. Cada año sale como soberana a conquistar sus tierras; unas tierras que se han hecho la fama de tener personas que no se permiten dar ni un paso atrás.

“En mis más de 35 años de experiencia, este ha sido el peor de todos. Este es el sustento de muchas familias, y la mía se ha visto afectada, pero yo sigo confiando en Dios”, estas son las palabras de Bayona, que con su voz entrecortada espera que esta tradición siga viva y resalta que “las dificultades toca aprender a sobrellevarlas porque no hay mal que por bien no venga”.

Para él esta situación es muy difícil porque es una de sus principales fuentes de ingreso. Dice que cuando las recolectó, en muchas ocasiones no las podía entregar, así que señala que muchos de los campesinos han optado por comerlas, “porque la autoridad no los dejaba ni salir de la vereda, ni del pueblo y mucho menos comercializarlas”.

“La pandemia nos ha afectado mucho, antes las recogíamos y era para nuestro sustento, las vendíamos, nos teníamos que movilizar para realizar la recolección y después para su venta, pero con las nuevas normas no hemos podido hacer nada”, relata Contreras.

Carmen Aydé Romero también hace parte de la historia cultural de Santander, ella es una empresaria sangileña, producto de una tradición que nació con su padre desde hace más de 40 años. Romero se unió hace 20 años y aunque reconoce que esta época ha sido difícil, dice que ha tratado de ingeniárselas para seguir realizando sus ventas.

“Si no hay me las invento, pero sigo luchando para seguir adelante”, dice Romero, con una actitud que caracteriza a la mujer de este departamento, fuerte, valiente y aguerrida. Ella al igual que Bayona asegura que las ventas bajaron, y que en todos sus años de experiencia nunca se había presenciado una crisis de esta magnitud pues al no haber turistas, el trabajo se ha puesto más pesado.

Ella es una de las comercializadoras de hormigas culonas más grandes de la región, explica que las ventas locales son casi nulas, pero que ha tratado de seguir haciendo tratos en diferentes zonas del país y también con el exterior.

Aunque estas también disminuyeron drásticamente pasando de comercializar entre 1.500 y 1.800 libras, algunas en el exterior, a tan solo llegar a las 300 libras. Pero esto no para a Romero quien ha decidido hacerle frente a la situación y buscar soluciones a las dificultades.

Con la mejor actitud esta mujer Santandereana busca seguir dejando en el alto el nombre de la hormiga culona en cada rincón del mundo. “Es importante preservar la cultura porque la civilización ha pasado por miles de crisis, pero esta ha luchado por prevalecer en medio del caos. Y esto es lo que he decidido hacer, trabajar por mi futuro y de paso por algo tan importante para mi provincia”.