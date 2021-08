$!Libertad robada: El niño al que obligaron a ir a combate en Santander

¡No nos disparen! No somos guerrilleros. Somos de las Autodefensas...

- Ese combate ocurrió porque no eran tropa del Ejército que trabajaba con nosotros. Nosotros operábamos con la Quinta Brigada del Ejército y la Policía Nacional. Esos soldados campesinos llegaron de San Vicente de Chucurí. Ellos estaban detrás de otra cosa. Luego supimos que necesitaban un positivo grande. No importaba si era de derecha o de izquierda, por eso nos cayeron a la finca...

No deje uno vivo...

De Bogotá a Charalá

Vivíamos en la vereda La Loma. Cosechábamos yuca, caña y plátano. Él asistía a la escuela de Riachuelo Nuestra Señora del Rosario. Los paramilitares los reunían en Riachuelo y le ofrecían un sueldo de $300 mil. Era obligación asistir a las reuniones...

- Carlos Andrés se la pasaba con un ‘man’ que le decían ‘Silvestre’. Él nos daba cerveza y plata. No se le veía con mujeres, sino con niños. Él para todos lados se llevaba al peladito [...] Él abusaba de Carlos Andrés. Él nunca volvió al colegio. Cuando no regresó, entonces seguí yo, ‘Silvestre’ abuso de mí...

Con las manos en alto

Carlos Andrés cruzó la puerta con las manos levantadas, en un gesto de rendición, sosteniendo su arma. Lloraba desgarrado por la adversidad. Dio unos cuantos pasos y cayó al piso ante la intransigencia de la guerra. Oscar Castro Ortiz, alias ‘Cero Nueve’, también postulado ante Justicia y Paz, y quien sobrevivió al combate, declaró cómo perdió la vida esa mañana el niño.

- Él sale con las manos arriba y en el corredor de la finca lo mató el Ejército.

Alias ‘Yerson’ atestiguó que escuchó un disparo y luego no volvió a ver más a Carlos Andrés.

- Escucho un disparo y no vuelvo a verlo. [...] uno de los civiles me dijo que una vez le dispararon cayó al piso. El civil dijo que escuchó de unos de los soldados decir: ‘éste hijuetantas no se quiere morir’ y le volvieron a disparar...

José Hilario Higuera, alias ‘Gatillo’, quien investigó el caso para los paramilitares, aseguró que en el piso, indefenso, un soldado descargó una ráfaga en contra de la humanidad de Carlos Andrés, cuyo cuerpo registró 17 impactos de fusil.

- A ese pelado lo mató la inexperiencia. El miedo. Nunca debió entregarse...

Lo dice ‘Gatillo’ sin reconocer que a la organización ilegal a la que perteneció sacó a Carlos Andrés del salón de clase para arrastrarlo como en un remolino de malas decisiones a un combate.

- Todos en la guerra estamos jodidos. Yo maté, muerto del susto, la primera vez a los 12 años. A mis hermanitas pequeñas y mis papás los asesinó la guerrilla. Yo me pude volar. Sé que tomé el camino equivocado. Me arrepiento de matar a tanta gente, que hoy podría estar con sus familias. De niño maduré a punta de plomo y me hice paramilitar. No maduré a punta de un lapicero en una universidad. Maduré a la fuerza en la guerra. Ahora estoy viejo y solo quiero que me dejen vivir...