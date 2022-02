Entre los vecinos afectados decidieron exponer la situación ante la personería del municipio, en donde les aseguraron que el caso está en investigación en la Fiscalía.

“Estamos esperando que la señora Fiscal se pronuncie, pero la Asociación de Animalistas de Málaga nos ha dicho que no ve el interés de la funcionaria por darle trámite al caso. Nuestros perritos ya no van a volver, pero no queremos que sigan matando más inocentes. Las autoridades ya saben lo que pasa, pero desafortunadamente no ha pasado nada”, detalló otro de los afectados, a quien también le reservamos la identidad.

De acuerdo con las denuncias, el sospechoso sería un joven de aproximadamente 30 años, que envenena los animales en venganza porque uno de los perritos le mató un camuro.

“El señor trajo 12 camuros a la cancha de fútbol, pero quedaron sueltos por las calles, un perro al parecer le comió un animal de esos y desde ahí empezó la mortandad de perros”, relataron las víctimas.

Ante la falta de acciones por lo sucedido, entre vecinos tomaron la decisión de tomar un lote de la Alcaldía en comodato y albergar ahí a todos los perros callejeros, para evitar que los sigan matando.

Crece el envenenamiento en otros municipios

El pasado 30 de enero, en Tequia, una vereda de San José de Miranda, ‘Negrita’ Ortega, una pitbull cruzada, fue vilmente asesinada. Según relató su dueño, la ahorcaron, la apuñalaron en varias oportunidades y le cortaron las orejas.

De los responsables dijo que sospecha de dos hombres que viven en la vereda, uno tiene casa por cárcel y el otro salió hace poco.

“Son delincuentes, salen en las noches a robar en las casas cercanas, los perros avisan y ladran y a ellos les fastidia, por eso se desquitan. La mía era brava, sospecho que se querían meter y ella no los dejó, mordió a alguno y por eso me le dieron tan duro”, dijo.

Aratoca, Betulia, Gámbita y Vélez han sido otros de los municipios en donde ha ocurrido esta barbaridad con los animales.

A través de redes sociales se dio a conocer que el pasado 10 en el barrio Brisas del Chicamocha, a la altura del restaurante Chifla, en Aratoca, una perrita de nueve meses fue envenenada.

En Betulia, Gustavo Pinilla Gómez denuncio el asesinato de dos perros en el municipio.

Ante esta situación, Reinaldo Rueda, director de la Emisora Betuliana Stereo señaló que es una situación que “lamentablemente” se ha registrado en esa población desde años atrás.

“En el municipio si existe una problemática y es el envenenamiento de mascotas. Es algo que se da con mucha frecuencia en el municipio. Casi todos los meses aparece un perro o un gato envenenados”.

A la fecha, van más de 40 animales asesinados a lo largo de los años en este municipio. Una problemática que ha seguido vigente con los años y a la que las autoridades aún no le han prestado atención.

Con impotencia y tristeza, María Alejandra Prada, animalista santandereana denunció en redes sociales la situación.

“Siguen matando animales y ¿no pasa nada? ¿Cuántos más tienen que morir para que hagan algo? Llevamos semanas denunciando envenenamiento masivo de perros en Santander”.