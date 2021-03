No se pueden invertir recursos en La Batanera: concejales de Vélez

Ante la presión mediática que vienen sintiendo por la no aprobación del proyecto de acuerdo para la contratación de una consultoría que permita buscar opciones para el aprovechamiento de la infraestructura de conectividad que dejó la fallida represa de La Batanera, los concejales de Vélez explicaron que de hacerlo estarían infringiendo la ley.

Aunque el proyecto se financiaría con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), la ley 2020 de 2020 “nos impide hacerlo, porque no se puede invertir recursos en un proyecto que ya fue declarado legalmente inconcluso y hasta que no haya un fallo legal sobre el mismo no podemos hacer nada”, dijo Javier Ortiz Velázquez, ponente de la iniciativa en la comisión administrativa de la corporación, donde no pasó justamente porque él y otros dos compañeros votaron negativa la propuesta en febrero pasado.

Esta fue la cuarta vez que la propuesta no logró pasar por la corporación. Las otras se dieron en 2020.

Leandro Camilo Hernández, presidente del concejo de Vélez y el año pasado miembro de la comisión de Gobierno donde se debatió de nuevo el proyecto, explicó que en las tres ocasiones hubo fallas técnicas en la presentación de la propuesta y en la última no recibieron toda la información de soporte requerida.

Los concejales explicaron que invertir los $329 millones disponibles del SGP en esta iniciativa, además de un acto que iría en contra de la ley, no es la mejor forma de invertir los recursos. “Nosotros tenemos muchas necesidades en infraestructura de agua y una consultoría de esta naturaleza se puede hacer pidiendo apoyo a la Gobernación de Santander o al Ministerio de Vivienda”, dijo Ortiz.

Sobre el tema, Hernández aseguró que la administración local debería evaluar la posibilidad de invertir en hacer un mantenimiento preventivo en la línea que trae el agua de Pozo Verde del municipio de Bolívar y en potenciar la infraestructura para que le llegue siempre el servicio a los barrios de la zona periférica.

“Consultamos con la empresa se servicios y tenemos muchos problemas con la redes internas”, refirió el ahora presidente de la corporación.