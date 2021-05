Por falta de asistencia de tercer nivel, pacientes COVID están muriendo en San Vicente de Chucurí

Impotencia, angustia, tristeza y dolor, son sentimientos que invaden por estos días a muchos habitantes de San Vicente de Chucurí, Santander, debido a la pandemia de COVID-19.

Solo esta semana han visto morir a cinco de sus paisanos a causa del virus, tres de ellos el pasado jueves; mientras esperaban en el hospital local para ser remitidos a un tercer nivel de asistencia.

“La situación se está agravando por el alto número de casos de COVID-19, sumado a la escasez de oxígeno. Solo Ayer hubo tres muertes y dicen que en el hospital no contaban con oxígeno para suministrar”, manifestó un habitante de la zona.

Ese mismo jueves habrían llegado al centro asistencial cinco balas de oxígeno, el cual el personal de salud tuvo que racionalizar al máximo. Además, los pacientes de San Vicente no han podido ser trasladados a un tercer nivel.

“Los pacientes mueren sin poder ser intubados, si sigue esta escasez de oxígeno el desenlace será fatal para todos los pacientes que están ingresando, “dicen que nada más en la mañana de este viernes había como cinco pacientes recibiendo atención por COVID-19 en el Hospital”, añadió el habitante, quien prefirió guardar reserva de su identidad.

Entre dichos pacientes, estaría un adulto mayor del hogar geriátrico, “si se llega a diseminar ese virus en el ancianato y los abuelitos necesitan oxígeno, no habrá cómo atenderlos”.

Sin embargo, esta versión de falta de oxígeno fue desmentida por el gerente del hospital, Jhon Jairo Pimiento.

“Lo que dicen tiene cierto grado de verdad y otro no, el tema de que nos estamos quedando sin insumos, o algo por el estilo, no es cierto. Sí hemos tenido dificultades con la consecución de oxígeno, pero gracias a Dios la empresa con la que tenemos el suministro, ha estado respondiendo así sea con balas de oxígeno, para tener capacidad de respuesta. Nos hemos visto un poco colgados porque nos toca salir corriendo por más oxígeno y devolvernos, sí es cierto, pero que no haya insumos, eso es falso”.

“La situación real es que no hay camas de segundo y tercer nivel para responder a la cantidad de pacientes que tenemos ahora. Ayer hubo tres fallecimientos, pacientes que llegan muy desaturados, en condiciones respiratorias bastante complicadas y requieren como tal una atención de tercer nivel y como es bien sabido, a nivel nacional hay un colapso total en todo lo que tiene que ver con UCI”, agregó.

Según se comenta en San Vicente, los médicos y las enfermeras están trabajando duro y sienten la impotencia de ver morir a sus amigos, vecinos, familiares, sin poder hacer más.

“Se necesita con urgencia mayor disponibilidad de oxígeno y apoyo en las remisiones de tercer nivel”, manifestó el habitante.

Los pacientes que arriban actualmente al hospital con complicaciones por COVID-19, oscilan entre los 50 y los 78 años, según informó el gerente.

En San Vicente de Chucurí son muchos los contagios que están con tratamiento y aislamiento en casa, “en algunos casos familias completas”.

Añade el habitante que en el pueblo, la gente está acatando protocolos por lo que creen que el reciente ingreso de turistas pudo ser la causa de que los casos aumentaran, “o puede ser que haya otros factores, que las personas que se contagian y están en casa, salen y se reúnen y están diseminado el virus”, lo cierto es que el Hospital El Carmen, la sala de COVID está desbordada, este viernes hay seis casos y el fin de semana alcanzaron a tener 12.

El problema en la complicación de los casos estaría también en que las personas temen acudir al médico al inicio de la enfermedad y al llegar ya están con graves problemas respiratorios.

“Como que dejan avanzar mucho el mal y ya cuando asisten al hospital necesitan alta medicación, carga de oxígeno, atención médica y una remisión para tercer nivel”.

De acuerdo con Pimiento, los pacientes que han fallecido, es porque “requieren tratamiento de tercer nivel, en una UCI, enviamos constantemente solicitudes para que reciban al paciente, pero no hay camas”.

La carga psicológica parece ser muy alta para quienes laboran en el centro asistencial, a algunos los han visto llorar debido a la impotencia.

Ante esto, en el pueblo piden con urgencia ayuda, no quieren a un chucureño más muriendo a causa de este virus.

En el hospital El Carmen de San Vicente fue declarada la alerta roja “como una medida para mejorar la capacidad de respuesta por parte de nosotros respecto a la que se presenta ahora, no la declaramos porque no tengamos los medios físicos suficientes para atender, porque en cierta forma hemos logrado atender esos requerimientos.

“Se declara la alerta roja es más por una cuestión de talento humano, para poder tener una mayor disponibilidad tanto de médicos como de enfermeras en el hecho que se presente cualquier evento como el del fin de semana en que alcanzamos a tener 12 pacientes COVID al mismo tiempo, que para una institución pequeña, de primer nivel, categoría 1D, es un número bastante alarmante”, informó Pimiento.

Una particularidad en San Vicente de Chucurí es que de cada 10 pacientes que adquieren el COVID; unos 3 o 4 terminan requiriendo asistencia médica, tanto por oxígeno medicinal como por atención de segundo y tercer nivel.

El gerente finalizó diciendo que “estamos atravesando por un pico de COVID bastante complicado y la gente no está colaborando, sale a la calle, a parranda y miren las consecuencias”, ante esto pide a la comunidad seguir cumpliendo con los protocolos.

A la fecha, el municipio ha reportado 660 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, 109 de ellos activos, 34 fallecido y 517 recuperados.