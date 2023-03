Sin noticias de Victor Julio Rodríguez, el secuestrado con más tiempo en cautiverio en Santander

Cada vez que Vilma Aurora Ochoa Sánchez, una mujer de 66 años que fue secretaria y laboró en el sector de turismo, recuerda lo que pasó la noche del miércoles 21 de julio de 2021, la voz se le entrecorta, los ojos se le arrugan y las manos se las lleva al rostro como queriendo olvidarlo.

En su memoria aún retumban las palabras de uno de los delincuentes que le aseguró que su esposo volvería en tres días a sus brazos, pero esa promesa no se ha cumplido y ya han pasado 20 meses.

Vilma es la esposa de Víctor Julio Rodríguez Parra, un hombre de 66 años que quizá es el único secuestrado santandereano y que de su plagio hay pocas noticias. Sumado a que las autoridades no cuentan con muchas pistas y su búsqueda cada día que pasa queda más en el olvido.

Después de 35 años de trabajar como vendedor en un almacén de productos eléctricos, Víctor Julio recibió la pensión y junto a su esposa se fueron para el campo. También compró una buseta y realizaba transporte escolar, labor que dejó por sus planes rurales.

“Con préstamos de los bancos, edificamos una casa en una parcela, vivimos en ese lote por más de tres años. Nuestros tres hijos también se endeudaron para darnos ese gusto de vivir en el campo”, relató doña Vilma.

Ella cuenta con detalles el rapto de su compañero con quien cumplió 44 años de casado y fruto de ese hogar sacaron adelante a sus tres hijos.

La noche del secuestro, la pareja santandereana se encontraba en su finca, en Santa Cruz de la Colina, un corregimiento de Matanza. Era un miércoles 21 de julio de 2021, terminaron de cenar: una aguapanela con pan y cuajada fue el menú. Aún era época de pandemia y estaban con un hermano de Vilma. Ella se fue a orar a un altar que tenía en la finca mientras Víctor Julio pasó a la habitación principal a ver televisión con el cuñado.

“Yo oro mucho y estaba en esa meditación cuando escuché el grito de mi hermano, salí a la sala y vi a mi esposo encañonado; un tipo le apuntaba a la cabeza con una pistola”, recuerda.

Tres hombres ingresaron al lugar, vestían ropa oscura, cachucha y tapabocas. Arrodillaron a los vivientes: “Yo grité qué pasa aquí. Nos dijeron no se muevan, nos obligaron a apagar las luces, entraron a las habitaciones, revolcaron todo el lugar, incluso revisaron la nevera, pero solo habían vegetales”, contó Vilma.

En el lugar solo contaban con 300 mil pesos, dinero que un yerno de la pareja les había dado para que fueran a mercar el fin de semana. Los delincuentes les quitaron esa plata que estaba en la billetera de Víctor Julio.

Empezaron a indagar por más dinero y Vilma les aseguró que no tenían, que estaban endeudados con los bancos por el lote que adquirieron.

Esto no convenció a los sujetos que preguntaron que quién era el dueño de la parcela.

“Víctor dijo que él y los tipos manifestaron que por orden del comandante se lo tenían que llevar, yo dije que no, que me llevaran a mí, pero ellos dijeron que no me preocupara que en tres días lo devolvían que le alistara ropa para clima frío. Les insistía que estaban equivocados, que éramos gente humilde”, recordó la esposa.

El pensionado y en ese momento víctima de secuestro tenía una reciente operación de reemplazo de rodilla, por lo que se le dificultaba caminar, y pese a la petición de su compañera de vida no fue impedimento para que lo raptaran.

Ella le alistó en un maletín la ropa y le puso encima una bufanda y un gorro. Después solo recuerda verlo cuando lo sacaban de la casa, lo suben a la camioneta que era propiedad de la familia.

A Vilma y al hermano los encierran en una habitación, les quitan los celulares y ocultan los aparatos en otro cuarto. Les advierten que no salgan porque quedarían dos hombres custodiando con orden de dispararles.

“Nos dijeron que solo podíamos salir hasta la medianoche. Cuando los perros dejaron de ladrar, como a las 11:00, salimos. Los celulares no se los llevaron sabían que podíamos localizarlos. Luego avisamos a las autoridades”.

En la mañana siguiente se encontró la camioneta, propiedad de la familia, en la vereda San Carlos, a una hora de la vivienda. Para ella detrás de la acción había gente de la región porque conocían el camino de escape.

Solo una semana después del secuestro los contactaron, la única llamada que han recibido en los 20 meses. Un delincuente les dijo que necesitaban 300 millones de pesos para liberarlo.

“Yo le dije que necesitábamos una prueba de supervivencia y me contestaron que para eso depositara 100 millones, les dije que no teníamos esa plata y nunca más han vuelto a llamar”, asegura la familiar de la víctima.

Desde ese día la incertidumbre y la zozobra han invadido a la familia. No se han tenido más datos.

La Gobernación de Santander, algunos días después, ofreció una recompensa de 30 millones de pesos por información sobre su paradero, pero sin resultados.

El caso está en manos de la Fiscalía, pero ya ha pasado a manos de dos fiscales también sin resultados. Según la denuncia de Vilma, ya no le contestan.

Desde la noche del secuestro, solo una vez ha vuelto a la finca y juró no regresar: “Solo quiero saber qué paso con mi esposo, si está vivo o muerto y ya descansar de esta incertidumbre, tener paz. Las autoridades ya no dan razón y cada día el caso queda archivado, pero yo sigo con la esperanza que vuelva a la casa”.