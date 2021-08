Vía Bucaramanga - Costa Atlántica fue bloqueada a la altura de La Esperanza

Desde las 2:00 de la tarde de este martes, habitantes de La Esperanza, Norte de Santander, mantienen bloqueada la vía que comunica a Bucaramanga con San Alberto.

Según los lugareños, el “paro pacífico por parte de los pobladores del municipio tiene como objetivo pedirle al gobierno que les preste atención por varias falencias como la salud, vías, electrificación entre otras”.

Son cerca de 500 personas entre campesinos y habitantes de la zona urbana, quienes “exigen presencia de Contraloría y Procuraduría, en inviernos las vías terciarias siempre están dañadas, colapsadas, y este es un municipio netamente rural".

“Las vías no las arreglan a pesar de que tenemos banco de maquinaria, pero no lo mueven, no hay inversión, pedimos que nos digan que se está haciendo con la plata de regalías”.

Manifestaron que permanecerán en la vía hasta ser escuchados.