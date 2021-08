$!Video: Por escuela con riesgo de colapso, niños campesinos de Santander no han regresado a clases

Las grietas que recorren las paredes y el suelo de la estructura advierten que la sede 14 de la Institución Educativa Miradores de Llana Caliente en cualquier momento podría colapsar. Por esta razón, los padres de familia prefieren que sus hijos no asistan a estudiar.

Con el paso de los años, la humedad se ha apoderado del lugar. No se cuenta baterías sanitarias y mucho menos con restaurante o comedor infantil. "Ni siquiera hay acueducto y los niños no tienen posibilidad de lavarse las manos".

Leyla Yovanna Castellanos Portilla, representante de la comunidad, explica que la población afectada reside en la zona baja de San Vicente de Chucurí, en límites con Barrancabermeja. Pese a que es un lugar contiguo a la vía Panamericana o troncal del Magdalena Medio, estos ciudadanos se sienten abandonados por el Estado.





"Hay niños matriculados que viven en zonas muy alejadas, incluso de otras veredas, que deberían recibir sus clases aquí. Los padres de familia no han permitido el regreso a clases, pues simplemente no contamos con una infraestructura adecuada para dictar clase", advierte Castellanos.





La mujer asegura que en alguna ocasión los gobernantes les ofrecieron un conteiner, tipo aula móvil, pero esta idea fue rechazada. "Eso no es una verdadera solución. Me da temor que se convierta en algo permanente. El tiempo de vía útil de este estructura es poco. Estamos en una zona con calor extremo, no sería justo que los niños estudiaran así, pues ni siquiera tenemos agua para garantizar las medidas de sanidad".