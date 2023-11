$!La santandereana que conquistó Alemania con su arte

Allí Josef conversaba en su tiempo libre con Dayanna y un día decidieron pasar del lienzo y los papeles a probar con un 'bembel', que es una jarra de barro donde tradicionalemente se sirve el famoso vino de manzana, tanto en casas como en restaurantes. Los 'bembel' tradicionales se pintan con una ornamentación particular y fue ahí donde Dayanna dejó su sello personal y con su estilo empezó a pintar nuevos diseños, exclusivos y personalizados.

Mientras que un 'Bembel' convencional de un litro puede valer entre 30 y 60 euros, aquellos pintados por Dayanna adquieren un valor especial de 80 euros, unos 352 mil pesos colombianos. Este precio refleja no solo su sello personal, sino también las numerosas horas dedicadas para infundir en cada pieza su distintivo toque artístico, pues puede durar entre 8 y 24 horas para terminar una pieza dependiendo del tamaño y el diseño solicitado.

El primer 'bembel' de Dayanna fue vendido en julio de 2020, alcanzando un precio de 120 euros. Desde entonces, más de 200 'bembel' han encontrado hogar no solo en Alemania, sino también en China y América del Norte. Su talento fue tan bien recibido que obtuvo el permiso del Eintracht de Frankfurt para incluir el logo del equipo en sus creaciones, que ahora se exhiben con orgullo en la página oficial del club. Dayanna tiene su propia marca bajo el nombre de 'Artbembel' y su pieza más costosa fue vendida por 450 euros, casi dos millones de pesos colombianos a una familia alemana.

Josef Grunenberg compartió con Vanguardia su satisfacción al ser parte del viaje de Dayanna. Para él, es un orgullo formar parte de esta auténtica conexión con la cultura de Frankfurt. Encontrar a Dayanna como su compañera no solo le ha dado relevancia a los 'Bembel', sino que ha creado un equipo unido donde las tradiciones se fusionan de manera armoniosa, pues Dayanna también diseña las etiquetas del vino de manzana.

Mientras Dayanna expresó: "me hace muy feliz poner en alto el nombre de Colombia ante el mundo con arte y me he sentido muy bien con la aceptación y acogida de la gente a pesar de ser una extranjera que entró a hacer parte de las tradiciones de Frankfurt".

Alemania es un país que respalda el arte y apoya a los artistas a través de eventos y financiamiento dándole prioridad a los creadores. La libertad del arte y la cultura están garantizados por leyes, esta apreciación del arte facilita que los talentos se destaquen y obtengan el reconocimiento que merecen.