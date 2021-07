Vélez, el olor, el sabor y el color de la guayaba

Vélez ya olía y sabía a guayaba, pero, le faltaba un componente muy importante, tener el color de la fruta insignia del pueblo. Fue así como el reconocido actor, gestor cultural y director del Festival de Cine Verde de Barichara, Toto Vega, decidió apostarle a un proyecto ciudadano para embellecer las calles de su pueblo natal.

“Yo siempre he dicho que soy un producto de Vélez, yo hice curso de alpargata a tenis, siempre estoy pendiente de lo que pasa en Vélez, mi familia está ahí y también soy consciente de que Vélez es uno de los municipios más importantes no solo de Santander, sino de Colombia. Nosotros tenemos un valor incalculable a nivel folclórico, una historia invaluable, pero había un problema, se habían deteriorado algunas cosas a nivel arquitectónico y me preocupaba mucho la estética, porque las cosas no solo tienen que ser buenas sino bonitas también. Vélez tiene mucho para mostrar, pero había que mirar cómo se mostraba. Nosotros tenemos una arquitectura importante, todavía tenemos casas del siglo XVI y XVII, en Vélez vivió Aquileo Parra, el único presidente de Colombia santandereano, él tuvo tres casas allí, de las cuales dos siguen en pie. Así que Vélez está lleno de talento por todos lados, entre músicos, bordadores, artesanos, agricultores, pero teníamos la necesidad de mostrarnos desde lo visual, porque las casas no estaban tan bonitas. Yo siempre he dicho que el lugar donde mejor me siento es cuando voy llegando a Vélez y siento el olor de la guayaba, uno se come un bocadillo y siente el sabor de la guayaba, pero nos faltaba el color de la guayaba. Entonces, esta era una idea que yo venía pensando hace mucho tiempo pero no había encontrado con quién trabajarla, pero ahora, yo conozco a quienes están desde la Administración Municipal, la socialicé y tuvo una gran aceptación”, comentó Toto Vega.

A través de Liz Mateus, gestora cultural de Vélez, esta iniciativa de Vega tuvo eco y se comenzó a materializar.

La paleta de colores

“Diseñamos una paleta de colores muy variada pero acorde con los colores de la guayaba y desde principio de año arrancamos con la primera cuadra, por supuesto, en la que viven mis padres, para comenzar con el ejemplo y quedó una cuadra muy bonita. Pero la Gestora Cultural dijo que faltaba algo, y fue así como nació la idea de poner un mural en una de las fachadas y quedó hermosa. Después otra casa tomó la iniciativa de poner una copla en una de sus paredes y poco a poco estámos dando vida a este proyecto con el que deseamos mostrarle al mundo todo nuestro potencial”, afirmó el actor.

Ahora, gracias a esta iniciativa, los ciudadanos están dando su mejor esfuerzo para embellecer su casa. “Es muy bonito ver que poco a poco se van sumando más personas a este proyecto que ya tiene una hermosa cara. Porque Vélez es tierra de tiples y guabinas donde las ventanas cantan y hasta las ventanas riman”.

Otros proyectos

La Administración Municipal se puso ‘La 10’ y está trabajando en un proyecto integral que convierta a Vélez en un referente turístico nacional e internacional. “Queremos lograr un desarrollo sostenible y amigable que integre a todos los sectores productivos de nuestra región. Queremos que Colombia y el mundo sepan qué está pasando en Vélez y que nuestras paredes hablen y cuenten historias. Por esto, estamos trabajando en la remodelación del Parque del Folclor, el arreglo de las calles y, por supuesto, en el suministro de agua potable continuo para todos nuestros habitantes”, comentó la gestora cultural Liz Mateus.

“Queremos darle una identidad de marketing territorial, que distinga a Vélez de todos los otros pueblos del país, conservando las fachadas antiguas, restaurar lo que se pueda, pero darle una característica única y esa era darle el color de la guayaba. Esto nos permite que no nos parezcamos a otros pueblos que tienen otros tonos y así generar una identidad propia. Vélez será ‘instagrameable’ para todo el mundo”, puntualizó Toto Vega, quien aseguró que “me volví actor porque nací sordo musicalmente y en Vélez por todas las esquinas el talento vuela, es un pueblo de gente muy talentosa”.