71% de los usuarios de internet se enfrentó a noticias falsas o “fake news” en 2022

Ante esta situación los expertos crearon una estrategia que busca generar conciencia entorno al mundo virtual.

#PiensaAntesdePublicar

1. No te quemes: No publiques en internet cosas que puedan vulnerar tu seguridad, tu reputación digital o tu vida.

2. No prendas fuego: No compartas “fake news”. La idea es asegurarse de compartir cosas ciertas en los medios y redes sociales. El objetivo es que no se compartan mentiras y la idea es no alentar discusiones violentas o que puedan vulnerar los derechos humanos.

3. Apaga el fuego: Finalmente, aprender como Xhalky a apagar el fuego. Hay cosas que a veces hay que dejar pasar y no entrar a opinar, ocasiones en que lo mejor es simplemente acabar con la conversación.

Esta propuesta pretende hacerle frente a las “fake news” para evitar el mal uso de la información y así generar un ambiente en la red más propicio y cercano a la razón de ser del internet.