Alertan sobre ciberdelitos a través de códigos QR

No muerda el anzuelo

• En el caso de los pagos con QR y operaciones financieras, verifique siempre que la transacción se haya realizado con éxito.

• Si tiene códigos QR al alcance del público, compruebe regularmente que no hayan sido adulterados.

• A la hora de generar un código QR utilice un servicio de confianza para hacerlo. Además, verifique que el QR obtenido por el servicio esté correcto y que haya sido la acción deseada.

• Deshabilite la opción de realizar acciones automáticas al leer un código QR, como acceder a un sitio web, descargar un archivo o conectarse a una red Wi-Fi.

• Verifique siempre la acción antes de realizarla. Revise que la URL sea correcta, que el archivo descargado, los datos obtenidos o la acción realizada sea la esperada.

• No comparta códigos QR con información sensible, tales como los que se utilizan para acceder a aplicaciones o los que se incluyen en documentos y certificados de salud. Evite sacarle fotos, no compartirlos y almacenarlos de forma segura.

• Por supuesto, mantenga siempre los dispositivos protegidos, contar con herramientas de seguridad y actualizar las aplicaciones. De esta forma, le será mucho más difícil a un cibercriminal comprometer la información.