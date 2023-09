Apple confirma unos AirPods con conector USB Tipo C

Tras una espera eterna, y cargada de rumores, por fin se confirma el lanzamiento de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. La propia firma de la manzana mordida ha sido la que ha confirmado, este 12 de septiembre, la nueva generación de teléfonos. Hasta ahora la sorpresa del lanzamiento han sido unos auriculares AirPods Pro con conector USB Tipo C.

Por si no lo sabía, Los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max son los primeros teléfonos de Apple con un puerto USB Tipo C. Sin embargo, esta no fue una decisión voluntaria por parte de la firma con sede en Cupertino. Realmente ha sido la Unión Europea la que ha obligado al fabricante para que abandone de una vez su anticuado puerto Lightning para dar el salto al USB Tipo C.

Apple presenta sus primeros AirPods Pro con puerto USB Tipo C

Y ahora parece que la compañía fundada por Steve Jobs también apuesta a los AirPods Pro con este tipo de conector. Se actualiza también la carcasa de los Airpods Pro, también nuevos Earpods normales con conector USB-C.