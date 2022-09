$!Así puede reducir gastos en plataformas de streaming y tecnología

3. No contrate en época de lanzamiento. Por lo general, los lanzamientos se hacen con un precio elevado, el cual va cambiando con el pasar de los días. Si espera a que pase el furor del lanzamiento, podría ser un ahorro significativo en sus finanzas tecnológicas.

2. Reduzca el costo que paga por los planes de servicio: Sobre todo aquellos que no se utilizan en su totalidad, este puede ser el caso de los planes de celular o de línea hogar, teniendo en cuenta que constantemente se tiene conexión a red Wifi, y se quedan sin aprovechar muchas megas a fin de mes.

1. Cuidar los cobros de mes a mes: Los expertos recomiendan hacer una evaluación consciente sobre las plataformas que se usan con más frecuencia. Puede que algunas no sean necesarias pero estén generando cobros constantemente.

4. Revise cuáles son las plataformas que usa y cuáles no: Las plataformas de streaming hoy en día son una de las principales formas de entretenimiento en el mundo. En Colombia, por ejemplo, y de acuerdo con una investigación realizada por la plataforma Toluna en 2021, las personas tenían en promedio tres plataformas y un 1% cinco suscripciones.

Por esta razón, si usted quiere acceder a algunas de ellas que aún no ha utilizado, y a otras más, revise primero su plan de internet, puede que tenga algunos beneficios que aún no ha empezado a utilizar. Por ejemplo, existen servicios como Claro Video, que además incluye Paramount+, y Movistar Play, que puede tener activos con estos operadores y aún no lo sabe.

Si después después de revisar su plan aún quiere adquirir otra suscripción, haga una selección de cuáles son las que de verdad usará y cuánto le costará.

Por ejemplo, actualmente Claro ofrece una cortesía para los clientes de telefonía móvil que quieran acceder a Pime Video. Tigo y Movistar lo ofrecen en planes prepago.

En cuanto a la plataforma HBO Max, si usted es cliente Rappi Prime o con planes de internet de ETB, tiene acceso gratuito a HBO Max.

5. Mantenga actualizado: Revise constantemente las actualizaciones o restricciones de los servicios para que pueda cancelar sus suscripciones a tiempo, si descubre que ya no es lo que quiere.