Cinco videojuegos para personas que quieren salvar el mundo

Crear consciencia medioambiental a través de los videojuegos es posible y necesario, sobre todo si se tiene en cuenta que el 40% de la población, unas 3.100 millones de personas, a nivel mundial los juegan, según informó el DFC Intelligence, un proveedor de análisis de la industria y pronósticos de mercado para este sector.

Es decir, si los videojuegos tienen el poder de llegar a un público tan amplio y tan diverso, ¿por qué no usarlo para impulsar el cuidado medioambiental, para crear consciencia sobre los recursos naturales y para invitar a los jugadores a adoptar hábitos de vida sostenibles y sustentables? Seguramente esa misma pregunta se la han hecho varios desarrolladores puesto que esta industria ha sentado precedentes importantes en el tema.

Por ejemplo, en SimCity de Maxis, “los jugadores son responsables de administrar una ciudad, tomando decisiones que afectan el medio ambiente mediante la zonificación de terrenos para uso industrial o residencial, la creación de programas de reciclaje y la inversión en fuentes de energía renovable”, como reseñan en el portal Technocio.

Mientras que Civilization de Sid Meier, fue el primero en incluir al cambio climático dentro de su narrativa, y Sonic the Hedgehog el primero en poner a un héroe a “luchar contra la tecnología moderna para salvar el hábitat de los animales”. Sin contar con que luego llegaron otros juegos como Beyond Blue, Eco y The Sims 4: Eco Lifestyle que le dieron forma a lo que hoy muchos consideran un nuevo género.

Y es que los videojuegos pueden llegar a tener muchísima influencia, usando sus mecánicas para enseñar prácticas responsables con el entorno, ayudando a los usuarios a tomar decisiones en su cotidianidad y animándolos a reducir los residuos y a conservar a la naturaleza con el mero de incluir esas ideas en las historias.

Sin embargo, hay algo que menciona Dore Zapata, especialista en gerencia ambiental y activista por los derechos de los animales y la naturaleza en La revolución de la cuchara, que merece la pena tener en cuenta: “Me parece importante que los videojuegos fomenten el cuidado del medio ambiente, aunque lo ideal es que no solo no solo se queden ahí sino que también inviten a la acción, porque hoy en día hay muchas experiencias que nos enseñan cosas sobre este tema pero se quedan cortos con el llamado a la acción, entonces conocemos mucho sobre la situación, pero no tomamos decisiones al respecto, y creo que es allí donde está el gran reto”.

Estos son algunos videojuegos que fomentan el cuidado del medio ambiente:

Beyond Blue

Se trata de una aventura narrativa en la que el jugador se sumerge en el corazón azul del planeta Tierra y una vez allí, tiene la posibilidad de explorar los misterios del océano, pues su protagonista, Mirai, hace parte de “un equipo de investigación que utiliza la más avanzada tecnología para ver, escuchar e interactuar con la vida marina”.