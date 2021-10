Colombia es el cuarto país con más número de talentos digitales en Latam según estudio de PageGroup

La tecnología es actualmente un recurso determinante para el desarrollo y la competitividad de los negocios en América Latina, esto se ha traducido en una alta demanda de perfiles especializados en el mercado laboral. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para el año 2030, el 80% de los empleos serán reemplazados por carreras STEM: ingenierías de software, ingenierías electrónicas, ingenierías mecánicas e ingenierías mecatrónicas.

Si bien existen cada vez más esfuerzos e iniciativas en Latinoamérica que están impactando el porcentaje de perfiles con habilidades 4.0, no todos los países muestran un crecimiento año a año, lo cual es una señal para continuar implementando estrategias entorno a este tema. Así lo demuestra el estudio de “Talento TI” de Technology by PageGroup en alianza con Invest in Bogotá, el cual destaca que la escasez en la oferta de perfiles digitales en América Latina es del 48%, mientras que se estima un crecimiento de la industria de TI en la región del 7,7% para el 2021.