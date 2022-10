¿Cómo utilizar el correo electrónico de manera segura?

Mediante los correos electrónicos los usuarios manejan un alto flujo de información y de conversaciones.

El popular servicio que ha llegado a nuestras vidas para instalarse por completo, reemplazando el envío de papel.

A veces es difícil llevar rastro de qué correos y a quién se ha enviado una información importante. Es por esto, que en el Día Mundial del Correo se buscan resaltar herramientas tecnológicas que permitan brindar seguridad y eficacia a las personas.

Cuando un correo electrónico llega, estos son abiertos generalmente desde el ordenador personal o inclusive desde el teléfono móvil. Es aquí donde hay que ser precavidos, ya que los cibercriminales suelen valerse de este vector para infectar a sus víctimas o enviarlos a sitios falsos con el fin de robar su información personal y sensible.

¿Cómo proteger su cuenta?

Desde el laboratorio de investigación de la compañía ESET Latinoamérica, comparten algunos detalles para tener en cuenta y advertir estos correos fraudulentos. Son:

1. Desconfíe de los correos provenientes de remitentes desconocidos. Es posible falsificar cualquier dirección, pero no todos los estafadores son tan inteligentes. Es probable que usen una dirección de mail aleatoria que los delate.

2. Tenga suma precaución con los correos que traen archivos adjuntos o links. Aquí es fundamental contar con una solución antivirus instalada y actualizada, que ayudará a prevenir ante la descarga de código malicioso y sitios de phishing. Para un cibercriminal, nada es sagrado: invitaciones a bodas, facturas pendientes de pago y declaraciones de impuestos son ganchos frecuentes.

3. En caso de recibir correo de un contacto conocido, es una buena práctica usar otros medios de comunicación, como por ejemplo preguntarle por mensajería instantánea o a través de un SMS si realmente envió ese correo.

4. Analizar la situación, es decir lo que plantea el correo y usar el sentido común. No ingrese usuarios o contraseñas en cualquier sitio. Verifique que sea legítimo del servicio de correo y que cuente con el protocolo seguro HTTPS.

5. Otro aspecto a cuidar en los correos son los archivos PDF. En algunas ocasiones se aprovechan de fallas en el lector de PDF. Le puede estar otorgando control del equipo al atacante. En este punto también es crucial mantener actualizadas las aplicaciones que se utilicen, para que los parches de seguridad puedan resolver algunas vulnerabilidades aprovechadas por los atacantes.

6. No llame al spam y sea cuidadoso al completar formularios online y en papel. Especialmente cuando hay casillas del tipo “Deseo recibir información adicional”. Las bases de datos pueden cambiar de dueño o filtrarse, y su dirreción de correo podría caer en las manos equivocadas.

7. No almacene datos sensibles en la carpeta “Enviados”. Muchos usuarios envían los detalles de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito a algún familiar o amigo en una ocasión particular y luego olvidan que esa información está allí, por lo que es mejor borrarla. Lo ideal sería no usar el correo electrónico para enviar ese tipo de datos.

8. Evite las preguntas de seguridad obvias. Es probable que para un cibercriminal sea muy fácil averiguar dónde queda su escuela primaria o cómo se llama su mamá, especialmente si comparte información de su vida cotidiana en redes sociales.