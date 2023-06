$!Con este truco podrá bloquear un número de celular para evitar llamadas

Si alguna vez ha recibido llamadas molestas de números desconocidos o de contactos no deseados, seguramente ha pensando en tener una forma sencilla de bloquearlos por completo. Afortunadamente, tanto en dispositivos Android como en iPhone, existen métodos para evitar que esas llamadas no deseadas no entren. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

“Los estafadores usan internet para hacer llamadas desde todas partes del mundo. A ellos no les importa que usted esté inscrito en el Registro Nacional No Llame. Es por eso que su mejor defensa contra las llamadas indeseadas es el bloqueo y etiquetado de llamadas”, menciona el portal consumidor.

“La aplicación de teléfono cambia mucho de un móvil a otro, pues cada marca tiende a personalizar su aspecto y funciones.” menciona el portal xatakamovil.

Sin embargo, en la mayoría de los móviles Android, podrás encontrar la opción de bloquear tanto números desconocidos como contactos específicos.