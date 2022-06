Conozca cómo actúan los delincuentes cibernéticos y protéjase de los fraudes en época de prima

Por último, desde la Gerencia de Seguridad de la Información del Banco Popular se ofrecen algunas recomendaciones para salvaguardar sus datos sensibles:

Ser conscientes de la existencia de estos ataques, el impacto que tienen y las técnicas utilizadas, permiten reducir las opciones de ser víctima de ellos.

Nunca entregue información confidencial mediante llamadas, ni digitándola en el teclado.

Si tiene dudas de la identidad del presunto funcionario de la entidad, cuelgue y verifique directamente a través de los canales oficiales de su banco. Si se hacen pasar por amigos o familiares, verifique directamente con ellos, antes de entregar cualquier clase de dato.

Si sospecha de un correo electrónico, no abra los vínculos o datos adjuntos.

Memorice su clave telefónica y las claves de las tarjetas. No las escriba, ni las comparta a través de sistemas de mensajería. En lo posible, estas no deben coincidir con datos personales como número de cédula, teléfono o fechas especiales. Así mismo, se recomienda usar una clave diferente para cada producto o servicio y no permitir que otras personas las conozcan.

Haga uso de las herramientas de Seguridad, como el Token, el cual permite que sus transacciones en diversos canales sean más seguras.

“Hoy por hoy, la tecnología permite mayor comodidad y seguridad para el manejo eficaz de sus recursos. No obstante, hay personas inescrupulosas que insisten en robar la información y afectar a los usuarios del sistema financiero, por eso desde el Popular estamos comprometidos con la educación financiera de los colombianos y con reforzar su conocimiento para prevenir estos fraudes y asegurar el acceso a los canales de manera segura, aprovechando las ventajas de la tecnología para que tengan siempre una experiencia positiva”, indicó Jairo Francisco González, Gerente de Privacidad, Ciberseguridad y Seguridad de la Información del Banco Popular.