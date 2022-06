En repetidas ocasiones, cuando las personas ingresan a una página web, aparece un aviso, el cual, por lo general, solicita un permiso al visitante de aceptar o no las cookies que este establece. Pero, respecto a esto, en muchas ocasiones los usuarios de diferentes sitios web se preguntan: ¿qué son las cookies? o ¿qué pasa si no las acepto?

Según la definición del buscador más popular en el mundo, Google, las cookies son pequeños fragmentos de texto que los sitios web que visita una persona envían al navegador. Estos fragmentos permiten que los sitios web recuerden información sobre esa visita lo que puede significar una mayor facilidad del visitante volver a ingresar a determinado sitio web.

Las cookies no se utilizan con el mismo fin siempre que las vemos, según el buscador, estos fragmentos también se hacen efectivos con el fin de acceder a funciones esenciales de un servicio, recordar las preferencias del internauta, mejorar la experiencia dentro del sitio web, mejorar el rendimiento de los buscadores, entre otros aspectos.

Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) señala que las cookies son archivos que recogen información a través de una página web sobre los hábitos de navegación de un usuario, razón por la cual se podría configurar una base de datos con esa información, pues esta herramienta estaría, en algunos casos, teniendo a acceso a ciertos datos personales de los visitantes.

Frente a este escenario de recolección de datos, Lorenzo Villegas, socio de la firma CMS Rodríguez Azuero y experto en derecho de telecomunicaciones e internet, aseguró que las cookies, no necesariamente recogen datos personales en todos los casos, pues en algunas ocasiones estas tienen otros funcionamientos.

“Si las cookies recogen datos personales hay que aplicar la ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012). Esto implica que se debe informar a los titulares de los datos de manera previa que habrá una recolección y se les solicite una autorización para ello”, sostuvo Villegas.

Así mismo, el experto explicó que en Colombia no se cuenta con una ley de cookies, como si sucede en otros países, en la cual se debe especificar el uso de esta herramienta en una determinada página web. No obstante, en caso de que estas cookies recojan información personal de los internautas, esto debe especificarse en la solicitud de autorización.

“La autorización para datos personales en Colombia es un consentimiento previo, expreso e informado. Esto quiere decir que antes de recoger cualquier dato, sea esto por medio de cookies o por cualquier otro medio, el titular de los datos debe conocer, previamente, que datos se van a recoger y para qué finalidades”, detalló.

De igual manera, Villegas explicó que es importante resaltar que este proceso debe realizarse antes de recoger el dato, es decir, no se podrá primero recaudar los datos personales y posteriormente solicitar la autorización.“Respecto al consentimiento expreso, la ley lo define como un consentimiento que no sea tácito, es decir no se puede dar por supuesto y también debe darse de todas formas antes de la recolección de los datos”, anotó.

Por otra parte, José Luis Jerez, socio de Cáez Muñoz Mejía, destacó que, al hablar de datos personales, no solo se tienen en cuenta datos como el número de teléfono, dirección residencial, un correo electrónico o información de contacto, sino, también información relevante a los gustos.

“Se recoge información sobre los likes que damos o los criterios de búsqueda que usamos”, comentó.Cabe resaltar que en el caso en el que las compañías no establezcan la autorización del uso de cookies, así como tampoco especifiquen el uso de las mismas respecto a la recolección de datos personales, estas podrían recibir sanciones administrativas. “La sanción económica puede estar entre los 2.000 salarios mínimos, de acuerdo a la gravedad del caso”, concluyó Villegas.

Antecedentes

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) arrojó datos sobre las quejas recibidas respecto a la vulneración de los datos personales en 2021. Según cifras de la entidad, se pudo evidenciar que en ese año se recibieron 28.610 quejas, lo que representó un aumento de 74,49% en comparación a 2020. Además, la SIC precisó que se impusieron 173 multas superando los $13.500 millones.